Presidente Petro anuncia alocución sobre salario mínimo entre tensión con Consejo de Estado

En la tarde de este sábado, el presidente Gustavo Petro anunció una alocución presidencial para hablar sobre la suspensión del decreto que aumentó el salario mínimo en un 23 % por parte del Consejo de Estado. La alocución será transmitida este domingo a las 7 p.m. en todos los canales de televisión.

El presidente defendió en sus redes sociales lo que llama el salario mínimo “vital”, al anunciar que este “es ordenado por la constitución”. Por lo que el mandatario le solicitó al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, llevar a cabo una reunión de concertación para subsanar los pedidos del Consejo de Estado y coordinar la nueva expedición del decreto del salario mínimo.

“La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”, aseguró el mandatario colombiano en sus redes sociales.

A su vez, también señaló que “todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, por lo que de no hacerlo, el ministerio tomará las medidas al respecto.

“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo”, agregó el presidente Petro.

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional fue el convocar a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Según el ministro Sanguino, el presidente dio la orden de convocar esta comisión para discutir el decreto transitorio de salario mínimo. La cita será este lunes 16 de febrero a las 10 a.m.

La suspensión del decreto del salario mínimo lo anunció el Consejo de Estado el pasado viernes, en un auto que le daba ocho días al Gobierno de Gustavo Petro para subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes, puesto que el alto tribunal considera que varias variables no fueron tenidas en cuenta al tomar la decisión de incrementar el mínimo un 23 %.

Según el Consejo de Estado, ese nuevo cálculo debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

La decisión del Consejo de Estado ha generado muchas críticas por parte de sectores políticos. Candidatos presidenciales en la izquierda como Iván Cepeda y Roy Barreras convocan a marchas para defender el salario mínimo; candidatas como Claudia López y Paloma Valencia —del centro y la derecha, respectivamente— piden subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes. Pese a que ambas cuestionaron el aumento del 23 % en el mínimo a finales de 2025.

