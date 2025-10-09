Dos jefes de Estado se suman a la cumbre Celac-UE mientras Petro cargó contra EE. UU.

El presidente Gustavo Petro en el Encuentro Social de la Migración de América Latina y el Caribe. Foto: Ovidio Gonzalez S

El presidente Gustavo Petro continúa en Bélgica con la agenda preparatoria para la próxima cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Con varios invitados de alto nivel al encuentro que tendrá lugar del 9 al 10 de noviembre, ya hay al menos dos confirmados del continente europeo.

Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, como el canciller federal y jefe del Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, aterrizarán en territorio colombiano para el encuentro. De acuerdo con Francisco Gutiérrez, de la Dirección de Mecanismos de Integración y Concertación Regionales, en entrevista con El Espectador, se ha confirmado la asistencia de “alrededor de un 35 o 40 %” de los jefes de Estado de Europa.

🇨🇴🇪🇺 | El Presidente @PetroGustavo sostiene una reunión bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (@vonderleyen), en el marco del #GlobalGateway. pic.twitter.com/KKwbpCbZqV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 9, 2025

En su viaje a Bélgica, el mandatario ha tenido encuentros con jefes de Estado europeos para terminar de cuadrar los detalles para este evento. En todo caso, ha mantenido su atención en temas de coyuntura nacional.

La intervención que dio en el Encuentro social de la migración de América Latina y el Caribe preparatorio de la Cumbre Celac-UE tocó temas como Estados Unidos y el conflicto entre Hamás e Israel. Sobre la relación bilateral con la administración con Donald Trump insistió en que no se retractará de sus afirmaciones sobre la presencia de colombianos en las embarcaciones que fueron blanco de misiles en el Caribe.

“Yo no tengo por qué hacerle caso a exigencias”, aseguró. Y agregó que sus afirmaciones vienen de las estadísticas nacionales sobre la incautación, sobre la que señaló que su gobierno es el que más toneladas ha incautado.

Un informe de The New York Times publicado este jueves reveló que dos funcionarios estadounidenses que prefirieron mantenerse en el anonimato confirmaron que sí habría colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos. El tema ha sido, desde el primer ataque a embarcaciones de la Casa Blanca, central en el discurso del mandatario sobre la relación bilateral.

