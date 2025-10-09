Logo El Espectador
Leyva radicó denuncia contra Petro en EE. UU. por discurso en Nueva York

El excanciller pidió investigar “la intención y consecuencias de la arenga pública”. Aseguró que la “estatura política” del mandatario “no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”.

Redacción Política
09 de octubre de 2025 - 05:39 p. m.
El excanciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro.
Foto: Archivo Particular
Otra denuncia llegó por parte del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro a las oficinas de la Fiscalía de Estados Unidos. Esta vez el centro de la acción fue por el discurso que pronunció el mandatario en Nueva York en una marcha contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ya tuvo repercusiones diplomáticas en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario del Ejecutivo colombiano anunció que había pedido investigar "la intención y consecuencias de la arenga pública que (...) pronunció en plena calle de la ciudad de Nueva York, haciendo uso de un megáfono, en sitio carente de inmunidad diplomática, toda vez que ya había abandonado los predios de las Naciones Unidas". Según argumentó, su condición de jefe de Estado “no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”.

“Victimizarse como estrategia política buscando solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público señor presidente Petro”, apuntó Leyva.

El discurso al que se refiere el excanciller ya ha tenido coletazos. Entre ellos, el anuncio de la revocación de la visa del mandatario por haberle pedido a soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de su jefe supremo, el presidente Donald Trump. Después de eso, varios funcionarios de la Casa de Nariño recibieron comunicaciones sobre el retiro de sus permisos y algunos renunciaron a ellas, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Previamente, Leyva había acusado a Petro de un supuesto entrampamiento y de presuntamente manipular unos audios en los que se escucha al excanciller planeando un supuesto golpe de Estado, publicados por El País de América. Según dijo, “el audio no es original ni se presenta íntegro” y “fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”.

Se trata de otro choque entre el presidente y Leyva, quien fue uno de sus funcionarios más cercanos. Además de ser de los primeros que nombró en el gabinete, fue el destituido por la Procuraduría, en agosto de 2024, en medio del escándalo por el contrato para la impresión y expedición de pasaportes que estaba a nombre de Thomas Greg & Sons.

En todo caso, se suma a la lista de rupturas que han tocado la relación entre ambos y que comenzó con la serie de cartas sobre los viajes del mandatario al exterior. Esas denuncias llegaron, incluso a la Comisión de Acusaciones.

Por Redacción Política

jose ignacio lopez gonzalez(33220)Hace 9 minutos
ahora si llegó el cambio . de acá en adelante vamos a cambiar la frase que hace alusión a lña traición de judas y decir. NI LEYVA SE ATREVIÓ A TANTO.
German Cardona(06621)Hace 13 minutos
¿¿¿, Y este TIPO como es que coloca una Demanda de un Colombiano en un país diferente???-LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA-y mas tonto los EE UU, que admiten estos juegos como si no tuvieran PROBLEMAS-
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 23 minutos
El anciano, LEYVA, en su ley. Sus patologías producto del odio, la envidia y la venganza, no le permiten vivir en paz. Su ego y su soberbia son irredimibles.
Tayrona(31467)Hace 1 hora
Que patético que un señor de esta edad y tan culto y educado, reaccione de esta manera revanchista, resentida y vengativa, solo por el gobierno no haberle pasado por alto el esquema de corrupción y despilfarro que estaba montando, además del maltrato a funcionarios. Admiraba mucho a Leyva, pero en los últimos años de su vida, peló el cobre. Lástima.
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
Viejo granuja, debería irse para un asilo y no joder más
