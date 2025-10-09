Leyva radicó denuncia contra Petro en EE. UU. por discurso en Nueva York

El excanciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Otra denuncia llegó por parte del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro a las oficinas de la Fiscalía de Estados Unidos. Esta vez el centro de la acción fue por el discurso que pronunció el mandatario en Nueva York en una marcha contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ya tuvo repercusiones diplomáticas en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario del Ejecutivo colombiano anunció que había pedido investigar "la intención y consecuencias de la arenga pública que (...) pronunció en plena calle de la ciudad de Nueva York, haciendo uso de un megáfono, en sitio carente de inmunidad diplomática, toda vez que ya había abandonado los predios de las Naciones Unidas". Según argumentó, su condición de jefe de Estado “no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”.

Ciudadanas, ciudadanos: Me permito informar que hoy, 9 de octubre, presenté un nuevo denuncio ante la Fiscal General de los Estados Unidos de América, @AGPamBondi (U.S. Departamento de Justicia), para que se investigue la intención y consecuencias de la arenga pública que el… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 9, 2025

“Victimizarse como estrategia política buscando solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público señor presidente Petro”, apuntó Leyva.

El discurso al que se refiere el excanciller ya ha tenido coletazos. Entre ellos, el anuncio de la revocación de la visa del mandatario por haberle pedido a soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de su jefe supremo, el presidente Donald Trump. Después de eso, varios funcionarios de la Casa de Nariño recibieron comunicaciones sobre el retiro de sus permisos y algunos renunciaron a ellas, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Previamente, Leyva había acusado a Petro de un supuesto entrampamiento y de presuntamente manipular unos audios en los que se escucha al excanciller planeando un supuesto golpe de Estado, publicados por El País de América. Según dijo, “el audio no es original ni se presenta íntegro” y “fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”.

Se trata de otro choque entre el presidente y Leyva, quien fue uno de sus funcionarios más cercanos. Además de ser de los primeros que nombró en el gabinete, fue el destituido por la Procuraduría, en agosto de 2024, en medio del escándalo por el contrato para la impresión y expedición de pasaportes que estaba a nombre de Thomas Greg & Sons.

En todo caso, se suma a la lista de rupturas que han tocado la relación entre ambos y que comenzó con la serie de cartas sobre los viajes del mandatario al exterior. Esas denuncias llegaron, incluso a la Comisión de Acusaciones.

