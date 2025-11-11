“¿Me están interceptando?”: Benedetti sube tono a choque con Lombana por allanamiento

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: El Espectador - José Vargas

El ministro del Interior, Armando Benedetti continúa denunciando presuntas irregularidades en el allanamiento hecho por la oficina de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Desde primeras horas de la mañana, el jefe de la cartera política ha cuestionado el hecho.

“Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”, aseguró Benedetti en su cuenta en X. Y agregó: “Lombana fue recusada, la recusé y la Sala de Instrucción resolvió la recusación a favor mío, por lo tanto ella no podía investigarme en ese proceso. Pero después en otro proceso lo volvió a hacer! Y la Corte le dijo que no se metiera en las investigaciones de mi patrimonio. Y hoy lo vuelve a hacer por hechos de 2025”.

Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando? — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

También se refirió al tema la pareja del ministro, Adelina Guerrero, quien, como Benedetti cuestionó el procedimiento de Lombana: “Hoy la magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mando despectivamente a sentar y a callarme. Me quitó mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera “calladita”, amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado”.

Pero en medio de las denuncias, la Procuraduría General de la Nación de Gregorio Eljach anunció una indagación preliminar contra Benedetti. Esto por una petición del exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, fue quien hizo la petición al Ministerio Público, luego de que Benedetti calificara de “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.

También anunciaron medidas congresistas como el representante Christian Garcés (Centro Democrático), quien radicó una queja disciplinaria contra el ministro; pidiendo su suspensión provisional. Según Garcés, Benedetti emitió “afirmaciones que agranden los principios de la moralidad de la administración pública, el respeto institucional y separación de poderes al hacer calificaciones gravemente injuriosas y calumniosas contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana”.

Hoy la Magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mando despectivamente a sentar y a callarme. Me quito mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me… — Adelina Guerrero (@Adeguerreroco) November 11, 2025

Al respecto de estas medidas, sin embargo, Benedetti respondió asegurando que “en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo tres años esperando a que le abran una investigación preliminar a Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar”.

