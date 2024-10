Petro defiende en México al exembajador Ninco Daza: “Lo destituyen por ser joven”

Gustavo Petro en su llegada a México. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro defendió, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en ese país. Este lunes se conoció la resolución de la Cancillería en la que se formalizó su salida del cargo por no cumplir con los requisitos.

“Lo nombré como embajador porque era un reconocimiento a la lucha juvenil”, dijo Petro. Inmediatamente después aseveró: “Y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada”.

En ese sentido, Petro equiparó a la decisión con su destitución cuando era alcalde de Bogotá. Según el presidente, se trató de una decisión de una Procuraduría y dijo que esa potestad del Ministerio Público ha causado “una gran discusión en Colombia”.

Puede leer: Cancillería saca formalmente a Moisés Ninco de la Embajada de Colombia en México

Es de anotar, no obstante, que, contrario a lo que dijo Petro, fue el Consejo de Estado el que determinó que Ninco Daza debía salir del cargo por no cumplir con los requisitos mínimos. Ahora, en la Procuraduría también hay una investigación al ahora exembajador, pero al respecto de esta no hay una decisión.

En todo caso, Petro aseguró que la salida de Ninco de la Embajada de Colombia en México corresponde a “la forma de actuar de las extremas derechas, negar la diferencia, eliminar la diferencia, incluso, eliminándola violentamente. No quiere embajadores jóvenes. Quieren aristócratas”.

También: Senado votará la moción de censura a ministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Como se dijo, las declaraciones fueron durante su conferencia ‘Deuda por clima: la propuesta de Colombia, potencia de la vida, para salvar el planeta’. En su intervención en la principal universidad pública de México, habló de distintos temas, pero enmarcados, en su mayoría, en el cambio climático. Por ejemplo, afirmó que se trata de un problema “originado en el capital”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.