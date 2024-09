Cancillería saca formalmente a Moisés Ninco de la Embajada de Colombia en México

Álvaro Moisés Ninco Daza, nuevo embajador de Colombia en México. Foto: Presidencia de Colombia

Moisés Ninco Daza no será más el embajador de Colombia en México. Así quedó consignado en una decisión firmada por el canciller Luis Gilberto Murillo, en cumplimiento a una orden del Consejo de Estado.

“Retirar del servicio al señor Álvaro Moisés Ninco Daza en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento publicado por Blu Radio.

Lo anterior, para aplicar la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que, el pasado 9 de agosto, anoló el nombramiento de Ninco Daza en segunda instancia y con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto. La decisión se dio porque, a juicio del alto tribunal, hubo una “reducida verificación” de la hoja de vida del embajador.

Puede leer: Estos son los enredos del embajador Moisés Ninco desde que llegó a México

“El Ministerio de Relaciones Exteriores no evaluó los comentarios presentados por el sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, y no cumplió con el término de los tres días calendario para la publicación de la hoja de vida del candidato, antes de proferirse la designación de Ninco Daza como embajador (...) no se hizo una evaluación previa al nombramiento, ni de las observaciones presentadas por el sindicato Unidiplo frente a la intención del primer mandatario de nombrar al señor Álvaro Moisés Ninco Daza”, agregó la corporación.

Además del proceso judicial en su contra por su designación como embajador, Ninco Daza está en el ojo de la Procuraduría por diferentes hechos que lo envuelven durante su gestión en México. El 3 de noviembre de 2023, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra “por un aparente maltrato laboral hacia los funcionarios de esa sede diplomática”, luego de varias denuncias de empleados de la embajada por presunto acoso laboral.

Además, en febrero de este año, el ente de control disciplinario también abrió una investigación en contra de Ninco Daza por haber utilizado las instalaciones de la embajada de Colombia en Ciudad de México con fines políticos, como reveló El Espectador.

Recomendado: Video de diputado mexicano que se grabó en la Embajada colombiana enreda al diplomático Moisés Ninco

Para entonces, el diputado de la capital mexicana, Temístocles Villanueva, del Partido Morena, habría grabado una serie de videos en el piso 19 de la Avenida Paseo de la Reforma 412, en Ciudad de México, donde está situada la embajada de Colombia en la capital mexicana, con fines políticos. Estos actos en sedes diplomáticas están prohibidos por la ley colombiana.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.