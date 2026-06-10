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Estos serán los movimientos del presidente Gustavo Petro en Nueva York en los próximos días

El presidente Gustavo Petro llegó en la madrugada de este 10 de junio a Nueva York (Estados Unidos) para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Su agenda se extenderá hasta el 11 de junio.

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Redacción Política
10 de junio de 2026 - 11:58 a. m.
El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York con su equipo este 10 de junio.
El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York con su equipo este 10 de junio.
Foto: Juan Diego Cano
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El presidente Gustavo Petro tendrá una agenda en Nueva York (Estados Unidos) con el fin de presidir una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio Oriente.

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Esto debido a que, desde el 1 de junio de este año, el país ejercerá la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente en el período 2026-2027 para liderar las reuniones formales e informales del órgano, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.

Se espera que el 17 de junio la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio presidirá una sobre Mujer, Paz y Seguridad, y el 24 de junio será enfocada en Niñez y Conflicto, presidida por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata.

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Luego de asistir al Consejo de Seguridad de este miércoles, el presidente Petro atenderá a los medios en aquel país y se coordinan varios eventos para la tarde, entre ellos uno dentro de las oficinas de la ONU con delegados de China, aunque aún no está confirmada la asistencia del mandatario.

Su agenda se extenderá hasta el 11 de junio, cuando será su retorno a Colombia. Según le confirmaron voces de la Casa de Nariño a este diario, la apuesta del mandatario era extender su agenda en la capital del mundo, pero desde Washington le recordaron que su visado es temporal y que su nombre sigue en la lista de sancionados por su presunta complicidad con la proliferación del narcotráfico.

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Además, ocurre en un momento donde el presidente Donald Trump le dio un guiño a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Una situación que el presidente catalogó como una traición al “acuerdo que hizo conmigo que no era intervenir en Colombia”.

Por esto, uno de los puntos que se cayó del itinerario de la Presidencia fue la reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien Petro simpatiza políticamente y a quien ya conoció cuando era candidato. La idea de Petro y Mamdani era llevar a cabo el 12 de junio un conversatorio titulado “Dignidad en Democracia”, para abordar la cuestión de cómo “combatir” la desigualdad y fortalecer la democracia con proyectos de izquierda o socialdemócratas. Además, el jefe de Estado tampoco podrá realizar charlas o cualquier tipo de eventos en universidades de ese país.

Petro se encuentra en la sede del organismo multilateral acompañado por su canciller, Rosa Villavicencio, y dos de sus funcionarios de mayor confianza: Raúl Moreno (jefe de despacho) y Nhora Mondragón (directora del Dapre). También lo acompaña Leonor Zalabata Torres (Representante Permanente de Colombia ante la ONU).

En su ausencia, el encargado de las funciones presidenciales es el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, según el decreto 0575 del 4 de junio de 2026.

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Por Redacción Política

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Juan C(wgakq)Hace 18 minutos
Que triste ver como festejan muchos que al presidente del país, quine representa a todos los colombianos, el cargo mas alto del país, lo vinculen sin prueba alguna, proceso o evidencia al mundo oscuro del narcotráfico y censuren. Por favor, enserio creen que Petro es aliado del narcotráfico y la inclusión en la lista Clinton no es más que por postura ideológica? Cuando censuran a Petro así, no es un ataque contra una persona, es contra todo un país, su institucionalidad, y su electorado.
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
lo que me hace reír es que el tipo pensó que tenia sus derechos reestablecidos, y le acaban de refregar que no y le han dicho sutilmente que no es bienvenido en los USA. Una vez salga del cargo que no supo representar y menos ejecutar, vera la triste realidad a la que el mismo se infligió.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 1 hora
Seguramente después de hablar del polvo de estrellas en la ONU se irá a un burdel y estriptisiadero a echarse un polvo real como acostumbra cada vez que viaja al exterior.
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
como tiene que ser!!!!!! muy bien que le pongan controles a quien no demuestra tenerlos!!!!!!!!
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