Petrismo está a 24 horas de “plazoletazo” y oposición cuestiona gasto de recursos

El presidente Gustavo Petro en su plazoletazo en La Alpujarra, en Medellín. Foto: Juan Diego Cano

El petrismo se prepara este viernes para salir nuevamente a las calles y realizar un “plazoletazo” en Ibagué (Tolima) para defender la gestión del presidente Gustavo Petro y agitar la campaña electoral del progresismo de 2026. La oposición pide que los detractores del Gobierno también se movilicen y cuestiona el gasto de recursos públicos para este tipo de eventos.

La Casa de Nariño está citando a sus simpatizantes en la Plaza Murillo Toro a las 3:00 de la tarde y se espera que horas después el presidente Petro dé un discurso centrado en la defensa de su mandato, las reformas sociales y que, entre líneas, dé línea de los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, especialmente a un mes de la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial y definir las listas al Congreso.

Desde la oposición señalan que se le hará especial vigilancia a los pronunciamientos de Petro, pues ya en anteriores oportunidades lo han señalado de estar participando en política electoral para beneficiar a su proyecto en las urnas. Igualmente, critican el uso de recursos del Estado para la realización del evento.

¡#TolimaSeMoviliza!



Este 3 de octubre el Presidente @petrogustavo estará en la gran Movilización por la Dignidad y la Democracia.



📍 Plaza Murillo Toro – 3:00 p.m.

Con toda la fuerza del bunde tolimense, nos unimos por la libertad, la Paz y el futuro de Colombia.



¡El pueblo y… pic.twitter.com/ukI1DKrY64 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 2, 2025

El evento se da en momentos de tensión con los Estados Unidos e Israel luego de que la administración de Donald Trump anunciara que le revocará la visa al mandatario Petro por acciones que calificaron como “temerarias e incendiarias”.

En desarrollo

