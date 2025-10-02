Logo El Espectador
Petrismo está a 24 horas de “plazoletazo” y oposición cuestiona gasto de recursos

El presidente Gustavo Petro estará este viernes en Ibagué para realizar un nuevo “plazoletazo”. Estarán presentes ministros y congresistas para defender la gestión del Gobierno y agitar la campaña electoral de 2026.

Redacción Política
03 de octubre de 2025 - 03:02 a. m.
El presidente Gustavo Petro en su plazoletazo en La Alpujarra, en Medellín.
El presidente Gustavo Petro en su plazoletazo en La Alpujarra, en Medellín.
Foto: Juan Diego Cano
El petrismo se prepara este viernes para salir nuevamente a las calles y realizar un “plazoletazo” en Ibagué (Tolima) para defender la gestión del presidente Gustavo Petro y agitar la campaña electoral del progresismo de 2026. La oposición pide que los detractores del Gobierno también se movilicen y cuestiona el gasto de recursos públicos para este tipo de eventos.

La Casa de Nariño está citando a sus simpatizantes en la Plaza Murillo Toro a las 3:00 de la tarde y se espera que horas después el presidente Petro dé un discurso centrado en la defensa de su mandato, las reformas sociales y que, entre líneas, dé línea de los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, especialmente a un mes de la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial y definir las listas al Congreso.

Desde la oposición señalan que se le hará especial vigilancia a los pronunciamientos de Petro, pues ya en anteriores oportunidades lo han señalado de estar participando en política electoral para beneficiar a su proyecto en las urnas. Igualmente, critican el uso de recursos del Estado para la realización del evento.

El evento se da en momentos de tensión con los Estados Unidos e Israel luego de que la administración de Donald Trump anunciara que le revocará la visa al mandatario Petro por acciones que calificaron como “temerarias e incendiarias”.

***

En desarrollo

Por Redacción Política

