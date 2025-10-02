Petro rechazó supuesta presencia de aviones de Estados Unidos cerca a Venezuela

El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro rechazó nuevamente las intervenciones de la administración de Donald Trump en Venezuela y aseguró que los Estados Unidos están convirtiendo al Caribe en “una zona de agresión y colonización”.

Lea: Cumbre opositora toma forma mientras se estudian otras caras para enfrentar a la izquierda.

Su pronunciamiento fue a raíz de un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que aseguró haber detectado presencia de aviones de combate de los Estados Unidos cerca a territorio venezolano, específicamente en las costas de la región de Maiquetía.

Petro, quien ya ha cuestionado las intervenciones de Trump, incluso en territorio estadounidense, lanzó un trino criticando al país americano y defendiendo la gestión del Ejército de Colombia.

“Han convertido el Caribe de zona de paz, como se acordó con los mismos EE.UU., en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia. El Ejército colombiano, en cambio, hoy produjo siete afectaciones al grupo armado de Mordisco en el Amazonas sin necesidad de agresiones diplomáticas”, dijo Petro.

Lea también: Petro anunció acciones contra candidatos que le pidan al Ejército desobedecerlo.

Han convertido el Caribe de zona de paz como se acordó con los mismos EEUU en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia.



El ejército colombiano, en cambio hoy produjo siete… https://t.co/7HyyHpaVlm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

En medio de su agenda en los Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Petro denunció supuestas irregularidades de la administración de Trump en territorio venezolano.

Desde las Naciones Unidas, el mandatario colombiano indicó que los Estados Unidos no estarían interviniendo para frenar los carteles del narcotráfico, que fueron declarados como amenaza nacional, sino que estarían atentando contra población migrante.

Posteriormente, les pidió a las Fuerzas Armadas norteamericanas desobedecer las órdenes de Trump si estas tienen relación con el genocidio en Palestina. Esto le costó su visa, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos será revocada por “acciones temerarias e incendiarias”.

Aunque Petro no ha reconocido oficialmente a Nicolás Maduro como presidente, sí ha mantenido relaciones diplomáticas y ha pedido que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen conjuntamente contra las organizaciones criminales.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.