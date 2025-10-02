Logo El Espectador
Petro rechazó supuesta presencia de aviones de Estados Unidos cerca a Venezuela

El presidente Gustavo Petro aseguró que la administración de Donald Trump convirtió al Caribe "en zona de agresión y colonización".

Redacción Política
03 de octubre de 2025 - 02:21 a. m.
El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Foto: Agencia EFE
El presidente Gustavo Petro rechazó nuevamente las intervenciones de la administración de Donald Trump en Venezuela y aseguró que los Estados Unidos están convirtiendo al Caribe en “una zona de agresión y colonización”.

Su pronunciamiento fue a raíz de un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que aseguró haber detectado presencia de aviones de combate de los Estados Unidos cerca a territorio venezolano, específicamente en las costas de la región de Maiquetía.

Petro, quien ya ha cuestionado las intervenciones de Trump, incluso en territorio estadounidense, lanzó un trino criticando al país americano y defendiendo la gestión del Ejército de Colombia.

“Han convertido el Caribe de zona de paz, como se acordó con los mismos EE.UU., en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia. El Ejército colombiano, en cambio, hoy produjo siete afectaciones al grupo armado de Mordisco en el Amazonas sin necesidad de agresiones diplomáticas”, dijo Petro.

En medio de su agenda en los Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Petro denunció supuestas irregularidades de la administración de Trump en territorio venezolano.

Desde las Naciones Unidas, el mandatario colombiano indicó que los Estados Unidos no estarían interviniendo para frenar los carteles del narcotráfico, que fueron declarados como amenaza nacional, sino que estarían atentando contra población migrante.

Posteriormente, les pidió a las Fuerzas Armadas norteamericanas desobedecer las órdenes de Trump si estas tienen relación con el genocidio en Palestina. Esto le costó su visa, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos será revocada por “acciones temerarias e incendiarias”.

Aunque Petro no ha reconocido oficialmente a Nicolás Maduro como presidente, sí ha mantenido relaciones diplomáticas y ha pedido que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen conjuntamente contra las organizaciones criminales.

Por Redacción Política

Edgard Lopez(56726)Hace 5 minutos
USA adelante con todo contra el dictador barcotertorista y su grupo de bandidos. No olvide que debería incluir a todos los que lo apoyen por acción u omisión a estos vagabundos!!!!!!
