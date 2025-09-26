Petro pasa últimas 24 horas de agenda en Nueva York haciendo activismo por Palestina

El presidente Gustavo Petro participó en un evento a favor de Palestina junto con Roger Waters. Foto: Hugo Andres Sierra

Aunque siguió dando directrices a su gabinete y a su bancada del Pacto Histórico desde Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro se concentró este viernes en hacer activismo por Palestina. Participó en marchas, se reunió con el cantante Roger Waters y lanzó pronunciamientos contra las administraciones de Israel y los Estados Unidos.

El mandatario ha insistido en su idea de presentar una resolución ante las Naciones Unidas para conformar un “ejército de salvación” que intervenga para frenar el genocidio contra Palestina. Busca que dos terceras partes de las naciones voten a favor de la propuesta, agregando que los consulados de Colombia en todos los países deben asumir la tarea de convencer a los diferentes gobiernos.

Igualmente, en las calles y con megáfono en mano, aseguró que buscará reunir a colombianos con experiencia militar para “ponerse al servicio de Palestina”, una idea que generó controversia, pues él mismo ha cuestionado en varias oportunidades el mercenarismo.

Previo a esta manifestación junto con el artista Roger Waters en las calles de Nueva York, Petro se encontró por un par de minutos con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

La descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas no pasó de largo, pues en el evento Diálogo de Civilizaciones del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, Petro cuestionó el enfoque militar en la lucha contra las drogas y defendió la necesidad de políticas de salud pública.

Criticó igualmente las intervenciones que viene haciendo la administración de Donald Trump en territorio venezolano para frenar a varios carteles del narcotráfico: “Lo que se está haciendo en Gaza es un experimento para decirles a todos los pueblos del mundo que, si levantan la bandera de la libertad, serán tratados así. Y, de hecho, ya en el Caribe caen misiles igual, sobre personas indefensas en lanchas que pueden llevar migrantes”.

Posteriormente, indicó que Trump sería un “señor irracional, que no merece dirigir este país con tanta historia y acumulados de saberes”.

