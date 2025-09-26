La última palabra la tuvo Petro: así se salvó la consulta del Pacto Histórico

Precandidatos Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro tuvo la palabra final y sí habrá consulta el próximo 26 de octubre para elegir al candidato oficial del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. De un amplio abanico que venía teniendo fuertes choques y peleas, los aspirantes se redujeron a tres principales: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

La izquierda más pura y dura del Pacto intentó bajarse de la consulta por el temor a que Quintero terminara siendo el elegido en las urnas, pero esta determinación, que al parecer no fue consultada con la Casa de Nariño, poco le gustó al jefe de Estado, que a través de un trino dejó claro que quiere la consulta y que siente que es el electorado el que debe definir la pelea.

El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2025

Pero las cargas se movieron y la puja, que se resolverá en las urnas, será protagonizada por el exalcalde de Medellín, el senador del Pacto Histórico y la exministra de Salud, que ya empezaron a recibir el respaldo de otros militantes y ahora exprecandidatos.

Bolívar, Pizarro y Muhamad renunciaron a sus precandidaturas presidenciales

Gustavo Bolívar es una de las personas que decidió bajarse de su aspiración, argumentando que no quiere quedar “cobijado” a apoyar una posible candidatura de Quintero: “Mi coherencia está por encima de cualquier ambición política. No puedo apoyar a un imputado por corrupción, que en dos meses se sentará en el banquillo de los acusados”.

Además, dejó claro que se adhiere a la precandidatura del senador Iván Cepeda, a quien calificó como un hombre que “sí es decente”. “Le quiero decir a Iván que voy a trabajar por su campaña con grandeza y con mucho amor”, dijo Bolívar en un video publicado en su cuenta de X.

Un acto de principios de ética y coherencia. pic.twitter.com/MSC0yQFvrE — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 26, 2025

Desde Nueva York, donde acompaña al presidente Petro en su agenda de las Naciones Unidas, la senadora María José Pizarro indicó que estará “del lado correcto de la historia” y que apoyará a su compañero de colectividad.

Con grandeza y fiel a mis principios, he tomado dos decisiones trascendentales:



Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero @IvanCepedaCast. Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y… pic.twitter.com/SGMhTfkEUe — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 26, 2025

La exministra de Ambiente Susana Muhamad también anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda: “Con mucho orgullo vamos a ganar una representación ética y lucha frontal contra la corrupción y el autoritarismo. Con Cepeda fortalecemos este proyecto”.

