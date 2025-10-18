Petro dice que lancha atacada por EE.UU. era colombiana: “alerta a la Fiscalía”

Presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro, quien ha criticado duramente los recientes bombardeos de Estados Unidos en aguas del Caribe, aseguró que el ataque del pasado 16 de septiembre habría ocurrido en aguas colombianas. Pidió “acciones judiciales en el mundo y en la justicia de Estados Unidos”.

Petro aseveró la situación luego de un informe del canal público RTVC, gerenciado por Hollman Morris –cercano al presidente–, en el que se da detalles del hecho y se revela el nombre del pescador colombiano que desapareció en el hecho: Alejandro Carranza.

“La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa”, escribió Petro en su cuenta en X.

Y agregó: “Alerta a la Fiscalía General de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los Estados Unidos”.

Desde septiembre pasado, el Gobierno del presidente Donald Trump ha realizado seis bombardeos en el mar Caribe. En ellos, han muerto 27 personas. Varios de ellos, se ha confirmado, eran pescadores originarios de Trinidad y Tobago, gobierno que ha negado que se tratara de narcotraficantes.

Hace poco más de una semana, el presidente Gustavo Petro había pedido a Estados Unidos que aclarara si había hundido una lancha colombiana. Por ello, la Oficina Oval solicitó al presidente Petro que rectificara.

En esa ocasión, el mandatario aseguró que tenía indicios que demostrarían que uno de los ataques más recientes de Estados Unidos habría sido contra una lancha colombiana y, por ende, contra ciudadanos colombianos, lo que implicaría una escalada de la tensión diplomática entre ambas administraciones.

“Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo: se ha abierto un nuevo escenario de guerra, el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan, que sus familias denuncien. No es una guerra contra el contrabando, es una guerra por el petróleo, y debe ser detenida por el mundo. La agresión es en contra de toda América Latina y el Caribe”, dijo Petro en una publicación en X.

Además, este mismo sábado, el presidente confirmó que un colombiano capturado el pasado jueves por la Marina estadounidense ya estaba en Colombia: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”.

