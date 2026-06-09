Petro vuelve a abrir otro frente de debate internacional, esta vez con Perú

El presidente Gustavo Petro ha lanzado mensajes contra los gobiernos de Bolivia, Chile y Argentina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las tensiones crecientes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente aterrizará en Nueva York este martes para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay otro frente que agitó este fin de semana en el escenario internacional: Perú.

El conteo de los resultados de la segunda vuelta en el vecino país sigue en curso y, a la hora de publicación de esta nota, Robert Sánchez le llevaba la delantera a Keiko Fujimori por cerca de 23.000 votos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (Onpe). Sin embargo, el mandatario celebró anticipadamente la victoria del candidato de Juntos por el Perú, lo que le valió una respuesta de la contendora de Fuerza Popular.

Sugerimos: Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

“Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre a nuestro país”, aseguró Fujimori. En respuesta, el jefe del Estado colombiano señaló que había sido ella que “intervino en política en Colombia” y calificó a su padre, Alberto Fujimori —condenado a 25 años de prisión en 2009 por su participación en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta—, como “un criminal de lesa humanidad”.

En la última semana, el mandatario también ha lanzado críticas contra el presidente de Chile, José Antonio Kast, por el manejo de las protestas que ocurren en ese país, así como el de Argentina, Javier Milei. En esos mismos mensajes, se ha referido a los giros de derecha en los gobiernos latinoamericanos y aseguró que “solo hay que mirar a Bolivia [de Rodrigo Paz], Chile y Argentina para saber cómo los pueblos pueden equivocarse”.

Le puede interesar: Entre su legado y la campaña: esta es la apuesta de los últimos viajes de Petro al exterior

También ha respondido al respaldo que enviaron sus homólogos Daniel Noboa (Ecuador) y Trump a Abelardo de la Espriella, el candidato que se opone a su proyecto político. Ambos mensajes fueron vistos como una injerencia directa en las elecciones presidenciales en Colombia y por ello es que las tensiones crecieron con ambos mandatarios.

Ahora, la expectativa está en torno a lo que pasará en estos días, cuando Petro cumple su agenda en Nueva York y se presentará frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque estaba previsto que dialogara con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este 12 de junio ese encuentro se cayó y el jefe de Estado volverá el jueves.

Lea también: De la Espriella y Cepeda fijaron compromisarios para organizar debate: estos son los nombres

Lo cierto es que el presidente se enfocará sobre todo en cimentar su legado a nivel internacional, especialmente en las narrativas en las que se ha enfocado en estos cuatro años: cambio climático, guerras y sistema financiero. Y también buscará impulsar la campaña de su propio candidato, Iván Cepeda.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.