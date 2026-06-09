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Petro vuelve a abrir otro frente de debate internacional, esta vez con Perú

El presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones en Perú, lo que le valió críticas por anunciar anticipadamente el resultado. Este martes aterriza en Nueva York, donde está la expectativa del discurso frente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones crecientes.

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Redacción Política
09 de junio de 2026 - 04:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha lanzado mensajes contra los gobiernos de Bolivia, Chile y Argentina.
El presidente Gustavo Petro ha lanzado mensajes contra los gobiernos de Bolivia, Chile y Argentina.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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En medio de las tensiones crecientes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente aterrizará en Nueva York este martes para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay otro frente que agitó este fin de semana en el escenario internacional: Perú.

El conteo de los resultados de la segunda vuelta en el vecino país sigue en curso y, a la hora de publicación de esta nota, Robert Sánchez le llevaba la delantera a Keiko Fujimori por cerca de 23.000 votos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (Onpe). Sin embargo, el mandatario celebró anticipadamente la victoria del candidato de Juntos por el Perú, lo que le valió una respuesta de la contendora de Fuerza Popular.

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“Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre a nuestro país”, aseguró Fujimori. En respuesta, el jefe del Estado colombiano señaló que había sido ella que “intervino en política en Colombia” y calificó a su padre, Alberto Fujimori —condenado a 25 años de prisión en 2009 por su participación en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta—, como “un criminal de lesa humanidad”.

En la última semana, el mandatario también ha lanzado críticas contra el presidente de Chile, José Antonio Kast, por el manejo de las protestas que ocurren en ese país, así como el de Argentina, Javier Milei. En esos mismos mensajes, se ha referido a los giros de derecha en los gobiernos latinoamericanos y aseguró que “solo hay que mirar a Bolivia [de Rodrigo Paz], Chile y Argentina para saber cómo los pueblos pueden equivocarse”.

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También ha respondido al respaldo que enviaron sus homólogos Daniel Noboa (Ecuador) y Trump a Abelardo de la Espriella, el candidato que se opone a su proyecto político. Ambos mensajes fueron vistos como una injerencia directa en las elecciones presidenciales en Colombia y por ello es que las tensiones crecieron con ambos mandatarios.

Ahora, la expectativa está en torno a lo que pasará en estos días, cuando Petro cumple su agenda en Nueva York y se presentará frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque estaba previsto que dialogara con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este 12 de junio ese encuentro se cayó y el jefe de Estado volverá el jueves.

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Lo cierto es que el presidente se enfocará sobre todo en cimentar su legado a nivel internacional, especialmente en las narrativas en las que se ha enfocado en estos cuatro años: cambio climático, guerras y sistema financiero. Y también buscará impulsar la campaña de su propio candidato, Iván Cepeda.

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Por Redacción Política

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Edgard Lopez(56726)Hace 30 minutos
En conversaciones que ya se están volviendo públicas, Presidente Sheinbaum y Lula manifiestan su pérdida de paciencia con el wevon de Petro por sus permanentes imprudencias y wevonadas que dice dañando en materia grave todo el esfuerzo progresista en latam. Y el wevon se cree brillante y líder mundial y no se da cuenta que estorba en ese grupo!!!!!
Guillermo(n5sqs)Hace 2 horas
Petrolambonerías. Meterse este señor en lo que no le importa, en lugar de resolver los graves y urgente problemas de Colombia, que dejó al garate por sus delirios galácticos y latinoamericanos. Petro fue un fraude y esa falta de ejecución del Programa de Gobierno lo asume ahora el derrotado Cepeda. VOTO EN BLANCO,
Carlos (63194)Hace 2 horas
Perú no debe ponerle cuidado a los desvaríos de un orate, borracho y drogadicto como Petro.
Carlos(12062)Hace 4 horas
Hay que preguntarles a los de derecha si al ir a los supermercados durante estos 4 años los han encontrado vacíos, sin papel higiénico (que parece es lo que más les preocupa), sin comida y sólo con carne de burro
Juan C(wgakq)Hace 5 horas
Todos interfieren en los demás asuntos internos. No es coincidencia que con bajo el gobierno de Donald Trump el principio de la auto determinación de los pueblos tambalea por su búsqueda de controlar todo el continente americano. Colombia no podrá rebelarse ante la presión del imperio y poner sus interés primero?
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