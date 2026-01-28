¿Habrá cita entre Petro y Noboa en Panamá? Crece expectativa sobre su encuentro en la CAF

El presidente Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, se reunieron por última vez en diciembre de 2024 en la isla de Santa Cruz (Galápagos). Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada de este miércoles, el presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad de Panamá con varios de sus ministros para asistir al Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Hay expectativas sobre el encuentro con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de la guerra arancelaria con ese país.

El evento se dividirá en dos días, el 28 y 29 de enero. El primer día, el jefe de Estado colombiano hará parte de la sesión inaugural del foro encabezado por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. Se espera que también asistan los mandatarios José Raúl Mulino (Panamá), Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Con los dos últimos Petro ha tenido fuertes roces en las últimas semanas.

Uno de los puntos clave en el foro serán los espacios en que coincidirá el mandatario colombiano con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien enfrenta una dura tensión diplomática y arancelaria, luego de que este último anunciara un gravamen del 30 % a las exportaciones colombianas. Según Noboa, la medida obedece a que la administración Petro no ha colaborado en la lucha contra la criminalidad en la frontera. Petro y sus ministros respondieron con más aranceles y con la suspensión de la venta de energía a Ecuador.

A pesar de que la Cancillería dijo ayer en el Palacio de San Carlos que no hay una cita confirmada entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, ambos mandatarios comparten eventos en el foro de la CAF, por lo que se espera alguna reacción dentro del foro en medio de las tensiones entre ambos mandatarios.

Puede leer más aquí: Panamá, Trump y la OEA: estas son las claves de la agenda internacional del presidente

Hasta ahora solo se confirmó la invitación por parte de la canciller Rosa Villavicencio a su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, para conversar en Ciudad de Panamá o en Bogotá sobre la guerra arancelaria; sin embargo, no han recibido una respuesta de las autoridades ecuatorianas.

“Lamentablemente, ante las acciones de buena voluntad de Colombia para entablar el diálogo, Ecuador responde de manera inamistosa. Colombia reitera su llamado para propiciar la reunión ministerial lo antes posible”, recordó la canciller en una rueda de prensa el día de ayer en Bogotá.

Por su parte, frente a esta reunión, el presidente Petro propuso que la posible reunión con representantes de Ecuador se centrara en una agenda bilateral centrada sobre el control de los puertos de ambos países; también afirmó que desde ese país ingresan insumos por la frontera hacia Colombia para crear fentanilo.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, dijo el mandatario.

Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos.



Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la… https://t.co/h03srJQ4HY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

También será la primera vez que interactúe Gustavo Petro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras los comentarios al conocer los resultados de la elección en el país sudamericano, donde lo acusó de ser “nazi”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, aseveró Petro en X.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Se espera que el mandatario asista a varios eventos del foro durante los dos días que estará en ese país. En su delegación viajaron también la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.