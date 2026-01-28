Panamá, Trump y la OEA: estas son las claves de la agenda internacional del presidente

Presidente Petro habló de Trump antes de cita del 3 de febrero. Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro estará este miércoles 28 de enero en Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este evento será el primero de varios que el mandatario tiene programados en el exterior durante los próximos días, en el marco de una agenda que tiene como punto central la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero.

La visita a Panamá será clave porque en este encuentro coincidirá con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien enfrenta una dura tensión diplomática y arancelaria, luego de que este último anunciara un gravamen del 30 % a las exportaciones colombianas. Según Noboa, la medida obedece a que la administración Petro no ha colaborado en la lucha contra la criminalidad en la frontera. Petro y sus ministros respondieron con más aranceles y con la suspensión de la venta de energía a Ecuador.

De acuerdo con la canciller Rosa Villavicencio, hasta el momento no parece haber disposición del gobierno de Noboa para entablar un diálogo que ayude a desescalar el enfrentamiento arancelario, esto pese a que, según ella, Colombia ha hecho varios llamados a la búsqueda de consensos. Según la funcionaria, la misión diplomática en Ecuador está gestionando una reunión directa entre Petro y Noboa en Panamá, pero esta aún no ha sido confirmada.

Entre tanto, la ministra de Comercio, Diana Morales, dijo este martes que el Gobierno colombiano impondrá más aranceles a Ecuador con una tarifa del 30 %. Se espera que la administración publique este decreto el próximo viernes, dos días antes de que empiecen a regir los aranceles impuestos por Ecuador. Cabe destacar que desde ese país también se anunció el aumento de un 900 % a la tarifa para el transporte de petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

Así las cosas, el paso del presidente Gustavo Petro por Panamá será clave para conocer si existe una ventana de diálogo con el gobierno de Noboa. Tras su paso por ese país, el presidente entrará de lleno en la preparación de la agenda para la cita con Donald Trump en Washington. El jefe de Estado ya ha dado varios detalles sobre lo que le diría a su homólogo estadounidense y dio a entender que Venezuela será un tema clave.

Durante un evento en el hospital San Juan de Dios en Bogotá, Petro aseguró que fue un error haber bombardeado Caracas y dijo que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que lo juzgue un tribunal venezolano y no la justicia estadounidense. De hecho, en un evento que lideró más tarde, dijo que Maduro está “secuestrado” y agregó que hablará de eso en la reunión en la Casa Blanca. Además, se refirió varias veces directamente a Trump: “Nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo: es libertad o muerte”.

También se espera que, durante su paso por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro sostenga reuniones con algunos alcaldes y gobernadores de ese país, además de encuentros con colombianos en Washington e incluso una charla en la Universidad de Georgetown. Además, el mandatario estará en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el miércoles 4 de febrero, donde será recibido por el Consejo Permanente en horas de la tarde.

Entre los miembros del gabinete que acompañará a Petro durante su travesía en Washington están la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo hace unas semanas en esa ciudad reunido con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

La embajada estadounidense en Colombia le concedió a la canciller Rosa Villavicencio un permiso temporal para viajar al país norteamericano por el tiempo que dure la visita diplomática. Este permiso fue tramitado después de la conversación que sostuvieron Villavicencio y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 23 de enero, donde acordaron los temas de agenda que tendrá el encuentro entre ambos mandatarios.

