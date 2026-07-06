Crece el gabinete de De la Espriella con cuatro ministros designados: estos son sus nombres

Rodrigo Lara, Miguel Gómez, Fabio Arjona y Jorge Mora. Foto: Archivo particular

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El último de los nombramientos en el nuevo gabinete del presidente entrante Abelardo de la Espriella fue el general en retiro del Ejército Jorge Eduardo Mora, quien será el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Pedro Sánchez. Este se une a Miguel Gómez, Rodrigo Lara y Fabio Arjona, que también integran el gabinete de forma oficial.

El anuncio de Mora, al igual que el de los demás ministros lo hizo el presidente electo a través de una publicación en su cuenta de X, donde comentó que: “Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El Mayor General Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”.

El nuevo jefe de la cartera de defensa cuenta con 36 años de servicio a Colombia. Mora López es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas, y llega al Ministerio con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los problemas que enfrentan los colombianos en materia de seguridad.

El mandatario entrante designó a Fabio Arjona como el nuevo jefe de cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Confirmó que su anuncio se debe a que Arjona “nunca ha abandonado su compromiso con la naturaleza y con Colombia”.

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“Biólogo marino, investigador, director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente y consultor del Banco Mundial, ha dedicado más de dos décadas a trabajar por la conservación de nuestra biodiversidad, siempre de la mano de las comunidades”, señaló De la Espriella.

El segundo miembro del gabinete designado fue Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. El economista del Instituto de Estudios Políticos de París con maestría en Economía Internacional. Llegó a la Cámara de Representantes en el periodo 2010-2014, siendo cabeza del Partido de la U. Además, es hermano del senador electo por Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez.

Y el primer jefe de cartera de su gabinete, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien será el nuevo ministro del Interior de la administración entrante a partir del 7 de agosto de este año. Lara Restrepo no es nuevo en la política. Su apellido está históricamente ligado al asesinato de su padre (el exministro de Justicia, a manos del Cartel de Medellín en 1984) y ha construido un capital político propio durante más de veinte años.

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