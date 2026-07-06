Agenda del empalme: Abelardo de la Espriella detalla la hoja de ruta a un mes de su posesión

Así se va configurando el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su segundo al mando, José Manuel Restrepo. Foto: Eder Rodríguez

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A 31 días de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, este anunció que su iniciativa de empalmes regionales, donde se reunirá con las administraciones locales de los 32 departamentos, iniciará el próximo miércoles 8 de julio desde la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

“El primero de los 32 empalmes regionales lo voy a hacer en la tierra motilona, porque esa tierra votó masivamente por el tigre. Y hoy necesita toda la atención que podamos darle en seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe de los proyectos abandonados del gobierno saliente”, aseveró el mandatario electo desde una transmisión.

A partir del martes 7 de julio se instalarán mesas sectoriales a cargo de los ministros y equipos designados a cada cartera. Se espera que dos días después se publiquen los primeros informes de empalme, para que entre el 10 y el 21 el gobierno entrante pueda pedir información al saliente.

Días más tarde estarán en una segunda ronda de reuniones entre ambos cómites para dar un cierre técnico el 31 de julio, a una semana de la posesión presidencial. Estos serán los únicos acercamientos entre ambas administraciones, pues el mismo Restrepo confirmó que “no existe ninguna posibilidad” de reunir a ambos mandatarios.

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A pesar de ello, el primer empalme que ocurrirá entre carteras será en la del Interior. Según el ministro designado por De la Espriella, Rodrigo Lara Restrepo, la transición con el funcionario saliente, Armando Benedetti, iniciará este lunes a las 3 p.m. desde la sede de La Giralda.

Aunque esta cartera adelantó el empalme, otras podrían iniciar un poco más tarde o sin las cabezas. En el caso de Hacienda, el ministro delegado, Miguel Gómez Martínez, estará de gira por los Estados Unidos con el propósito de negociar mejorar plazos y tasas de deuda pública para la administración entrante.

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Mientras comienzan las primeras reuniones entre sectores de ambas administraciones, el presidente saliente Gustavo Petro señaló que no hará empalmes con “ilegítimos”. Desde su cuenta de X, el mandatario retomó su teoría de “fraude electoral”, donde señala que De la Espriella “se robó la verdadera decisión del pueblo y la vendió con sus amigos israelíes”.

“Las famosas empresas de apuestas extranjeras que decían que Abelardo iba a ganar era porque ya tenían los algoritmos lanzados desde Los Ángeles en EEUU con los hermanos Bautista [...] pusieron las empresas privadas de inteligencia israelí a reemplazar a los electores colombianos”, agregó el mandatario saliente.

En la misma línea estuvo el senador electo por el estatuto de oposición, Iván Cepeda, quien señaló que no iban a reconocer los resultados y continuarían sus acciones desde la “desobediencia civil pacífica”.

“No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, que no siga por ese camino; eso quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos”, señaló el excandidato presidencial desde Cali (Valle del Cauca).

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A su vez, Luis Guillermo Pérez, el abogado del Pacto Histórico, le pedirá al Consejo de Estado suspender la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella, por cuatro cargos que comprometerían la validez del proceso electoral.

Entre los cargos por los que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral llevará la demanda de nulidad están la doble nacionalidad de De La Espriella; una supuesta afectación de la soberanía nacional por la presunta intervención de actores extranjeros durante la campaña presidencial; el lenguaje utilizado por De La Espriella durante la campaña presidencial y presuntas inconsistencias durante el escrutinio, especialmente en la votación del exterior.

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