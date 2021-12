“Hay un racismo heredado desde los tiempos de la esclavitud”: Jorge Robledo

Jorge Enrique Robledo, precandidato del partido Dignidad y miembro de la Coalición Centro Esperanza.

Este lunes se llevó a cabo en la Universidad de los Andes un foro sobre las comunidades afrocolombianas y la diversidad étnica del país. Allí participaron nueve precandidatos presidenciales, entre esos Jorge Enrique Robledo, quien calificó como “una vergüenza” lo que ocurre con el pueblo negro del país sin dejar de lado lo que pasa con el pueblo blanco.

“Las condiciones de pobreza del pueblo blanco son espantosas. Tenemos un problema de modelo económico general. Hemos sido gobernados por un país que no le interesa producir de verdad. Si ese problema no lo resolvemos, no resolvemos nada”, mencionó el líder de la Coalición Centro Esperanza y precandidato presidencial del partido Dignidad.

Para eso, su propuesta general es ofrecer empleo pues lo considera el primer drama de esa población. “Nuestra elite es racista y machista. Todos están en la olla, pero esta se vuelve más grave cuando se es mujer o negro. La primera solución es producir”, indicó el senador, quien también se refirió a los compromisos para evitar los paros en Chocó y Buenaventura.

“Hay unos que están pactados y eso debe ser sagrado. No podemos seguir siendo un país en el que se le ponga conejo a la gente. Si se hizo un paro y se llegan un acuerdo, pues se cumplen. Mi gobierno va a actuar con todos los sectores discriminados, no solo los negros. A más problemas de una población, debe haber más mecanismos de discriminación positiva”, concluyó Robledo.