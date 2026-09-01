Registrador Hernán Penagos liderará misión de observación en elecciones de Brasil

Registrador Nacional de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El registrador Nacional, Hernán Penagos, fue designado como el líder de la misión de observación electoral internacional en Brasil para los comicios que se celebrarán el próximo 4 de octubre. Penagos liderará la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

La elección de Penagos fue ratificada en la jornada de este martes en territorio brasileño luego de que el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil y el Registrador Nacional firmaran un acuerdo de entendimiento para la observación de las elecciones generales en ese país.

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Ese acuerdo determina que el registrador liderará a la UNIORE, entidad que reúne a organismos electorales de 20 países de América Latina y el Caribe, así como por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La cita de este martes hizo parte de la primera misión de avanzada liderada por Penagos en Brasil en la que sostuvo un encuentro con el ministro Kassio Nunes Marques, quien lidera el Tribunal Superior Electoral en ese país. Dentro de los puntos de la agenda se estableció una hoja de ruta para la vigilancia de esos comicios que congregan a más de 160 millones de brasileños.

Culminada la cita el registrador Penagos agradeció la invitación y aseguró que “con todos los miembros de la misión, vamos a trabajar con absoluta determinación por la integridad y transparencia del sistema democrático brasileño y para el fortalecimiento de la democracia en la región”.

¿Cuándo son las elecciones en Brasil?

Los comicios en territorio brasileño están programados para el próximo 4 de octubre y tienen prevista la elección de más de 1.650 cargos, entre ellos presidente y vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, senadores y diputados federales, distritales y estatales. El censo estimado se sitúa en 160 millones de personas habilitadas para votar.

En el escenario presidencial, por ejemplo, es clave el pulso entre Luiz Inácio Lula Da Silva, quien busca la reelección en el cargo, pero que enfrenta Flávio Bolsonaro, la carta de la derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En esa carrera las previsiones iniciales dictan un empate técnico entre estas dos candidaturas.

En contexto: Lula y Flávio Bolsonaro lanzan sus campañas por la presidencia de Brasil con empate técnico

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, el pleito se perfila como un pulso entre el progresismo que abandera Lula, única opción viable de la izquierda a sus 80 años, y la extrema derecha que encarna el bolsonarismo, comandado por Flávio, ungido por su padre como su sucesor.

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