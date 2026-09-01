Pacto Histórico profundiza choques en medio de ruidos por división interna

Integrantes del comité político del Pacto Histórico, de la bancada y la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué (abajo, segunda de derecha a izquierda) dieron una rueda de prensa en torno a posibles alertas sobre las auditorías al código fuente de los software. Foto: Archivo Particular

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La bancada del Pacto Histórico afronta una serie de diferencias internas luego de su retorno a la senda de la oposición y que arrastran heridas desde la campaña presidencial. La fuerza mayoritaria del Congreso tiene hoy una serie de disputas internas entre varias de sus cabezas más visibles y que ya obligó a un llamado de su líder natural, el presiente Gustavo Petro, para poner orden en la casa.

Y es que son varios los escenarios los que han llevado a esa fuerza a protagonizar disputas internas y que han sido interpretadas como fracturas en la izquierda pura. Los hechos más recientes tuvieron como detonante una votación que los cinco miembros del partido que ocupan una curul en la Comisión de Acusaciones dieron a favor de solicitar a la Fiscalía uno de los expedientes el expresidente Álvaro Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

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Esa votación puso el foco en figuras como Gabriel Becerra, Heraclito Landinez o María del Mar Pizarro y fue calificado dentro del propio partido como una “afrenta” a las víctimas del conflicto. El principal altavoz de esa critica fue la senadora Carolina Corcho, quien encabezó la lista del partido en las pasadas elecciones de 8 de marzo.

La exministra de Salud del gobierno Petro cuestionó a sus compañeros de bancada y señaló no entender el sentido del voto realizado la semana anterior. “Dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús Maria Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser Presidente que fue 2002 a 2010, donde no hay hecho investigado. Los hechos fueron previos a su Presidencia, luego no existe duda de que es la fiscalía quien debe investigarlo”, dijo Corcho.

Corcho además dijo que “hay líneas éticas que no pueden correrse; de lo contrario, este proyecto político dejará de tener sentido. No es aceptable desde ningún punto de vista que congresistas de nuestro proyecto hayan abierto una puerta para la impunidad del señor Uribe. Votar una proposición que está en la línea de dilación de la defensa de un señor que ha gozado de la impunidad, es un golpe al corazón de la defensa de los campesinos torturados por las AUC; sus familias, las víctimas y los defensores de derechos humanos que los denunciaron”

Pero las declaraciones de la senadora no sentaron bien en el partido. Sobre ese caso se refirió el senador Iván Cepeda, quien ocupa la curul del estatuto de la oposición, señalando que “llevo 14 años impulsando este proceso contra el expresidente Uribe. Mucho antes de que tú aparecieras en la escena pública. No te sumes a los ataques que ya hacen desde la extrema derecha contra quienes adelantamos con tanta dificultad, amenazas y sacrificios esta lucha. Hasta la ambición política debe tener límite. ¿No crees?”

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Pero esa disputa, además, se agudizó en medio de la elección de magistrados al Consejo Nacional Electoral en el que no hubo consenso pleno en la bancada para el respaldo de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, quienes finalmente resultaron electas. Y es que precisamente Corcho y su bloque político dentro del Pacto habían propuesto otros nombres que finalmente fueron descartados. Lo mismo sucedió con el ala Cepeda que buscaba la postulación del exrepresentante Alirio Uribe y que finalmente fue descartado.

En ese trámite también surgieron los vestigios que dejó la campaña en la que algunos sectores petristas cuestionar la forma en la que desarrolló la campaña y que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella en la Presidencia. En esa disputa, incluso, intervino el ahora expresidente Petro, quien buscó lideró desde la Casa de Nariño el proyecto de reelección de la izquierda.

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