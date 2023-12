Icbf apoya acciones legales de Petro contra Marbelle por trino sobre hija del Presidente

El presidente Gustavo Petro y la cantante Marbelle. Foto: Archivo Particular

Las acciones legales que el presidente Gustavo Petro anunció en contra de la cantante Marbelle por un trino en el que se infiere un ataque contra Antonella Petro, la hija menor del mandatario, contarán con el apoyo del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf).

Eso quiere decir que la petición de indagación que elevará Petro, y que debe tramitar la Fiscalía, tendrá respaldo de la oficina jurídica de esa entidad.

Al menos así lo anunció la directora del Icbf, Astrid Cáceres, quien le envió un mensaje directo al Jefe de Estado: “Presidente, cuente con la oficina jurídica del Icbf para lo pertinente. Ya estamos en el tema”.

En un trino, la cantante Marbelle dijo que “solo una” de las personas que aparecieron en una foto del día en que Petro almorzó con habitantes de calle en la Casa de Nariño, puede identificarse como tal. En la imagen posa Antonella Petro, por lo que la cantante sugiere que se trata de la hija de presidente. La publicación fue leída por la opinión como un ataque contra la menor de edad.

El jefe de Estado aseguró que tomaría acciones legales contra Marbelle, “en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”. No obstante, la discusión no se quedó ahí; luego de que Petro dijera que “ser habitante de calle no es para estigmatizar, herir y hostigar una menor de edad”, otros usuarios y políticos se refirieron al cometario.

Por ejemplo, el Polo Democrático calificó la publicación de la cantante como “acoso” y señalaron que “merece ser castigada. Apoyamos las acciones legales que anunció el Presidente. Nada justifica la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes”.

