Íngrid Betancourt dice que gobierno Petro “premia” a alias Gafas con la paz total

Íngrid Betancourt, excandidata a la Presidencia y directora del partido Verde Oxígeno, rechazó el nombramiento de alias Gafas como negociador de paz con las disidencias de las Farc. Foto: Óscar Pérez

Íngrid Betancourt, excandidata presidencial y directora del partido Verde Oxígeno, se refirió este miércoles a la designación de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, como negociador de paz en la mesa del Gobierno con las disidencias de Iván Mordisco. Farfán, conocido como el carcelero de las Farc, fue uno de los comandantes que cayó en la Operación Jaque, la misma en que fue liberada Íngrid Betancourt junto a otros 14 secuestrados.

“¿Por qué se le premia? ¿Por ser el guerrillero que nos secuestró? Es, realmente, una afrenta al sufrimiento de las víctimas porque de resto no hay nada. No fue comandante y solo se le conoce por haberse dejado engañar por el Ejército a través de la Operación Jaque”, le dijo Betancourt a Semana.

La excandidata presidencial aseguró que, bajo el mando de alias Cesar y el Mono Jojoy, “Gafas” manejo un grupo grande de secuestrados, sobre los cuales ejerció tortura psicológica. “Él iba más allá de las órdenes. No solo maltrataba a los secuestrados, sino también a los guerrilleros que estaban con él”, agregó.

Betancourt reiteró que es una afrenta para las víctimas que hoy sea designado por el Gobierno Petro como negociador de paz y que no entiende cuál fue el criterio de esa decisión, pues alias Gafas no hacía parte del secretariado y no tiene historia de mando en las disidencias.

Según la resolución del Gobierno, alias Gafas y otras seis personas participarán en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central, grupo con cerca de 3.200 personas en armas y comandadas por Iván Mordisco y otros mandos que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016.

Actualmente, alias Gafas se encuentra en la cárcel La Picota, pero podría salir pronto por la gestiones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que trabaja para que se incorpore como delegado de la mesa de conversaciones. Aunque tiene una orden de extradición en su contra, en 2009 la Corte Suprema no la avaló.

