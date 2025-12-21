Logo El Espectador
Integrantes de la “Gran Consulta” esperan por anuncio de Paloma Valencia

Entre gestos de unidad y cautela interna, Paloma Valencia asoma en la Gran Consulta de 2026, pero su ingreso aún depende de Uribe y del Centro Democrático.

Redacción Política
21 de diciembre de 2025 - 05:52 p. m.
Paloma Valencia fue elegida como la candidata del Centro Democrático para las elecciones 2026.
Foto: Óscar Pérez
Uno a uno, los integrantes de “la Gran Consulta” (Juan Daniel Oviedo; Juan Manuel Galán; David Luna; Aníbal Gaviria; Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila) le enviaron mensajes de bienvenida a la candidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien, según dicen, se habría sumado a la convocatoria interpartidista de marzo de 2026 para elegir un candidato o candidata único para competir en las presidenciales.

“Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, señaló por su parte Vicky Dávila.

Oviedo, por su parte, publicó una foto acompañada del mensaje “acá con una mujer que aprecio, con una amiga. Con Paloma Valencia, con quien queremos trabajar por Colombia, aún en la diferencia”.

Sin embargo, pese a la emoción transmitida por el equipo de la Gran Consulta, la decisión final no se ha tomado. Según informó W Radio, Valencia expresó de reunirse primero con su equipo y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para tomar discutir la propuesta. Según fuentes cercanas al exmandatario, Uribe no se opone a que Valencia integre la consulta.

Otros nombres, como el de Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, también han sido convocados por los integrantes de esta propuesta interpartidista. Hace unos días, Peñalosa y Pinzón se reunieron para discutir planes para derrotar a la izquierda en las elecciones.

Por Redacción Política

MiguelAngel(71324)Hace 5 minutos
Y los votos de dónde?
