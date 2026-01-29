Logo El Espectador
Política

“Intervención de EE.UU. en Venezuela para capturar a Maduro fue ilegal”: Juan Manuel Santos

Durante un foro en Panamá el expresidente Santos manifestó su postura respecto a las acciones en Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump.

Redacción Política
29 de enero de 2026 - 08:33 p. m.
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.
Foto: Óscar Pérez
En su intervención durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF en Panamá, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que, aunque Nicolás Maduro era un líder ilegítimo, la intervención de Estados Unidos en Venezuela para lograr su captura fue ilegal debido a que se violó “la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

