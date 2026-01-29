“Intervención de EE.UU. en Venezuela para capturar a Maduro fue ilegal”: Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto: Óscar Pérez

En su intervención durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF en Panamá, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que, aunque Nicolás Maduro era un líder ilegítimo, la intervención de Estados Unidos en Venezuela para lograr su captura fue ilegal debido a que se violó “la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Noticia en desarrollo...

