Diferencias sobre Venezuela y preocupación por Trump rodearon sesión de la Comisión Asesora

A la reunión asistieron funcionarios del gobierno, expresidentes, congresistas y excancilleres. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reunión citada para las tres de la tarde por el jefe de Estado, Gustavo Petro, y su canciller, Rosa Villavicencio, inició un par de minutos sobre la hora de la cita y duró cerca de cinco horas. La intención fue tratar dos temas claves: la intervención de Estados Unidos en Venezuela a inicios de año, con la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y las tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos desde que Donald Trump ascendió al poder.

“El presidente llegó a tiempo y le interesó escuchar”, fue el comentario que se repitió en los pasillos de la Casa de Nariño minutos antes de iniciar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

📸| En la tarde de este martes, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, liderada por el Presidente @PetroGustavo, sostuvo un encuentro en el que reafirmó que la política exterior de Colombia se basa en el respeto al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y la… pic.twitter.com/ISKyACHlTL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 14, 2026

Desde la oposición hasta exmandatarios pisaron la Casa de Nariño

Las asistentes vinieron en todos los tamaños e ideologías. Los que movieron las aguas en la reunión fueron los tres expresidentes presentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria —quien asistió por primera vez a la comisión—.

Mientras que, por parte del gobierno, aparte de los citantes estuvieron presentes el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir; y Juana Castro Santamaría, la nueva viceministra de Relaciones Exteriores. Así como el exministro Julio Londoño, quien ha sido parte de este órgano consultivo en el pasado, y Jorge Valencia Jaramillo.

Conozca el contexto sobre la reunión: ¿Quiénes asisten a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre Trump y Venezuela?

Se reunió la comisión asesora de las relaciones exteriores del país.



Asistieron todos los expresidentes liberales del país, se excusaron conservadores y uribistas.



Llegaron los congresistas del Pacto y de Cambio Radical y los excancilleres Valencia Jaramillo y Julio Londoño… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2026

A ellos se suman integrantes de las Comisiones Segundas del Congreso, tanto de Cámara como Senado, y, específicamente, los integrantes de la Comisión Asesora, que deben escoger por votación a sus tres representantes en estas reuniones. Sentados en la misma mesa estuvieron los senadores José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical) y Gloria Floréz (Pacto Histórico), en la reunión se ausentaron Paola Holguín e Iván Cepeda. También asistieron las representantes Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico) y Elizabeth Jay-Pang (Liberal).

Según fuentes consultadas por El Espectador dentro de la reunión, la reunión se dividió en dos bloques: cómo tratar la intervención estadounidense en Venezuela y la reunión del presidente Petro con su homólogo estadounidense en unas semanas. Aun así, varios asistentes afirmaron que la reunión es de carácter reservado e incluso que debieron firmar una cláusula de confidencialidad para no revelar detalles específicos.

Le podría interesar: Estos son los tres hechos que agitaron el inicio de un 2026 que marca el cierre del Gobierno

Venezuela: la manzana de la discordia en la reunión

Las posturas frente a cómo tratar la intervención estadounidense en el vecino país, la llegada de Delcy Rodríguez a la Presidencia y el papel de la oposición fueron los ejes claves en este momento de la reunión. Entre los asistentes existieron diferencias al momento de definir una postura sobre el régimen chavista, que llegaron a generar momentos tensos en el encuentro, según le dijeron fuentes dentro de la reunión a El Espectador.

Las tensiones frente a cómo abordar la situación en el país vecino la encabezaron dos expresidentes. Por un lado, Juan Manuel Santos resaltó el papel de Colombia en el regreso a la democracia del vecino país; por lo que pidió reconocer los resultados de las elecciones de julio de 2024 o hacer un llamado a nuevas elecciones en los próximos 30 días, cuando hay una vacancia absoluta, a partir de lo ordenado en la constitución venezolana.

A pesar de mis diferencias con este gobierno, voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas. pic.twitter.com/2eqLB675cQ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 13, 2026

No muchos presentes estuvieron de acuerdo con su postura, pues piensan que la elección de un nuevo líder en el país vecino es un tema demasiado delicado que no se debe tomar a la ligera. Otra postura apareció dentro de los expresidentes: un gobierno de transición en donde coexistan la oposición y el chavismo, para que no se generen tensiones en el territorio.

Uno de ellos fue Samper, quien propuso una hoja de ruta para la normalización de Venezuela: levantar sanciones, desbloquear la economía, liberar detenidos judiciales por razones políticas y abrir un diálogo nacional.

“La normalización de Venezuela empieza con el respaldo al gobierno que hoy encabeza la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y la solicitud al gobierno de Estados Unidos de respeto a sus decisiones, las de su equipo de gobierno y a las órdenes que impartan las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y la estabilidad del país vecino”, aseveró el exmandatario.

En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores propuse una hoja de ruta para la normalización de Venezuela: levantar sanciones, desbloquear la economía, liberar detenidos judiciales por razones políticas y abrir un diálogo nacional.

Pueden leer el comunicado completo aquí👇🏼 pic.twitter.com/tAkLAuEYSx — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) January 14, 2026

La reunión con Trump causa ansiedad entre los asistentes

El encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que tendrá lugar en la Casa Blanca, causa expectativa por la posibilidad de restablecer las relaciones entre ambas naciones y el nerviosismo por las condiciones en que el mandatario colombiano llegará a conversar, pues la reunión será auspiciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien consideran tiene posturas sobre Petro que podrían complejizar la reunión, le dijeron fuentes a El Espectador.

Por ello se construyó parte de la agenda programática que llevará el presidente Petro a Washington, donde abordarán el futuro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones a partir de tres ejes temáticos: la lucha contra el narcotráfico, la migración de colombianos al país norteamericano y la balanza comercial entre ambas naciones.

Algunas aristas que se tocarán en la conversación serían la certificación en materia de lucha contra las drogas para Colombia en 2026, las economías ilegales transnacionales, el trato del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) hacia los migrantes, las deportaciones masivas, extradición e incluso pinceladas sobre Venezuela.

El senador José Luis Pérez (Cambio Radical) aseguró que durante la reunión le pidieron al presidente no manejar la diplomacia con EE. UU. por redes sociales. “Ha sido un error que lo haga, y puede ser peor si lo hace ahora. Para eso existen los mecanismos diplomáticos. Y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó”, agregó.

Por su parte, la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) aseguró que le solicitaron al presidente llegar con una agenda que fuera medible en los resultados que espera el Gobierno estadounidense. “Se llegó con un tono propositivo para restablecer esa relación. Debe primar esa relación de 200 años que es estratégica, que debe cuidarse”, afirmó la representante.

El encuentro entre ambos mandatarios se realizará la primera semana de febrero, y se prevé sea entre el 5 y 6 de ese mes, fecha se confirmaría en el transcurso de la semana.

Lea también: Carrillo mantiene tensiones con Rodríguez y ratifica denuncia de despidos masivos

El presidente expuso ante la Comisión la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región.

“Uno de los ejes centrales abordados fue la necesidad de avanzar hacia una nueva cooperación hemisférica para enfrentar de manera estructural el problema de las drogas, el crimen organizado y las economías ilegales, dejando atrás enfoques exclusivamente represivos y priorizando políticas integrales, desarrollo, salud pública y corresponsabilidad internacional”, dijo la Presidencia de la República en un comunicado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.