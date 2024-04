Inti Asprilla le propone a Petro retirar la reforma pensional: “es una ruta realista”

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, e Inti Asprilla, senador de la Alianza Verde. Foto: Óscar Pérez

En medio del choque entre el Gobierno y el Congreso por cuenta de las llamadas reformas sociales, el senador Inti Asprilla, del sector de la Alianza Verde más cercano al petrismo, propuso este jueves retirar el proyecto de la pensional para, según él, salvar la propuesta de la talanquera que ha encontrado en la plenaria del Senado.

Asprilla le pidió directamente al jefe de Estado sacar la iniciativa de esa corporación, esto luego de que el presidente del Congreso, Iván Name, cancelara la plenaria de este miércoles, en la que se esperaba discutir los puntos claves de la reforma. “Iván Name ha decidido hundir la reforma pensional, incluso si la lográramos aprobar la semana próxima y obtener la aprobación en Cámara, él después saldrá con cualquier excusa y no agendará la conciliación”, aseguró el senador.

Según explicó Asprilla, la idea es reiniciar la discusión de la propuesta en la Cámara de Representantes, donde el Gobierno ya ha demostrado contar con el respaldo de la mayoría de las bancadas. En sus cuentas, el senador asegura que esta estrategia permitiría evacuar los primeros dos debates en esa corporación y también adelantar la discusión en la Comisión Séptima del Senado, dejando para la próxima legislatura un último debate.

Iván Name ha decidido hundir la Reforma Pensional, incluso si lográramos aprobarla la semana próxima y obtener la aprobación en Cámara, él después saldrá con cualquier excusa y no agendará la conciliación.

Presidente @petrogustavo retírela y radique por Cámara de Representantes🧵 — Inti Asprilla (@intiasprilla) April 11, 2024

“Así, este semestre tendremos avanzados tres debates: los de comisión y plenaria en Cámara de Representantes, y el de comisión en Senado. El cuarto debate se haría el próximo semestre, cuando Iván Name ya no sea el presidente del Senado, y no se pueda hundir por tiempos la reforma. Es una ruta realista para que este 2024 tengamos una Reforma Pensional”, puntualizó el congresista.

Aunque la propuesta aún no ha generado una respuesta oficial del Gobierno o su bancada del Pacto Histórico, varios integrantes de esa colectividad estarían dispuestos a analizarla. Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció este mismo jueves que confía en reunir las mayorías de la plenaria del Senado para sacar adelante la reforma pensional.

“No comparto la decisión del señor presidente Name de levantar la sesión del Senado y con ello retrasar el debate de la reforma pensional, pero confío que desde el próximo lunes las mayorías del senado sacarán adelante esa iniciativa que esperan millones de colombianos que buscan una vejez más digna”, dijo el jefe de la cartera del Interior.

Sin embargo, el ambiente para lograr consensos parece no ser el mejor, ya que las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo aumentan semana tras semana y, además, hay otros frentes abiertos como el de la salud, la educación y los anuncios del mandatario sobre una Asamblea Nacional Constituyente.

En cuanto a la propuesta del senador Asprilla, cabe recordar que también se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que Iván Name dejará la Presidencia del Senado, se espera que ese puesto lo ocupe el Partido Conservador, probablemente con Efraín Cepeda, uno de los senadores más críticos de la agenda del Gobierno. Por todo esto, tampoco se descarta que el Pacto Histórico empiece a mover la idea de no seguir los acuerdos entre bancadas sobre la elección de presidencias y vicepresidencias del Congreso.

