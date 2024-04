“Es mentira que el Gobierno esté preparando constituyente por decreto”: MinJusticia

El ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna. Foto: EFE - Carlos Ortega

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desmintió las afirmaciones de un supuesto decreto de emergencia que se alista desde su Ministerio para permitir una constituyente. Esto ocurre después de que el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, dijera que el Gobierno está pensando una maniobra como esta.

Sugerimos: “No es con más reformas o acudiendo a una Constituyente”: Luz María Zapata

“Yo creo que lo que está pensando este Gobierno es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia, violando la Constitución y convocando su propia constituyente”, dijo Vargas Lleras, que también aclaró que había escuchado “muchos rumores” al respecto.

#Atención El exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está preparando un decreto de emergencia para convocar una Asamblea Constituyente. pic.twitter.com/SZoERQSfrS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 11, 2024

Osuna, por su parte, respondió que “es mentira” que el Gobierno esté preparando un proyecto así. Añadió que se trata de un “bulo” que salió de una “noticia del año pasado”.

“Quiero ofrecerles tranquilidad: eso no es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto o ninguna cosa que se le parezca. Todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, a discusión pública y no hay nada más que eso”, enfatizó.

Le puede interesar: “Lo peor que le puede pasar a este país es que generemos un bloqueo institucional”

Reiteró que, en este momento, se está enfocando en la Comisión de la Reforma a la Justicia. El comité, integrado por 40 miembros, entre los que está el exvicepresidente Lleras, prepara varios textos sobre desbloquear el sistema penal acusatorio y la agilización de procesos judiciales que serán presentados el próximo 20 de julio en el Congreso.

“La Comisión de Reformas a la Justicia sigue funcionando y muy bien”, aseguró.

Lea también: “Aún no hay un bloqueo político”: ministro del Interior sobre constituyente de Petro

Añadió que, contrario a algunos rumores, el comité no ha expulsado a nadie y él se siente “especialmente honrado de todas las inteligencias que hay ahí, que han colaborado”. Aun así, aclaró que “si alguien desea irse, lo puede hacer”.

“Yo me siento especialmente honrado de que todas aquellas personas que invitamos a hacer parte de la Comisión hayan aceptado y estén participando de verdad de manera muy comprometida con ello”, dijo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.