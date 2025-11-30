Logo El Espectador
Cepeda, Fajardo, De la Espriella: así está la carrera por la Presidencia según encuesta de Invamer

La nueva encuesta realizada por la firma Invamer dejó a Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto para llegar a la Casa de Nariño. La izquierda repetiría en la Presidencia, pero con Sergio Fajardo como una ficha que competiría por ese puesto.

Redacción Política
01 de diciembre de 2025 - 02:46 a. m.
Iván Cepeda lidera la intención de voto para las elecciones del 2026. Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella le siguen en la lista.
Foto: Archivo Particular
Una nueva encuestas de carácter presidencial arrojó una intención de voto cercana al 32 % a favor del senador Iván Cepeda, quien busca extender el mandato de la izquierda en la Casa de Nariño. Detrás, nombres como Abelardo de la Espriella o Sergio Fajardo destacan como sus principales opositores de cara a la primera vuelta presidencial.

Los sondeos realizados por la firma Invamer dejaron al candidato del Pacto Histórico como la figura que lidera la contienda electoral que busca suceder al presidente Gustavo Petro. Cepeda, quien ya se midió una vez en las urnas y consiguió más de 1,5 millones de votos, estaría recogiendo el electorado de la izquierda y con ello podría catapultarse desde una nueva consulta en su espectro, hasta, por lo menos, la segunda vuelta.

Le sugerimos: Expresidente Uribe responde a propuesta de austeridad de Iván Cepeda: “avanzamos en lo social”

Y es que la ficha escogida por el petrismo el pasado 26 de octubre suma un 31,9 % en favorabilidad según este sondeo, superando ampliamente al segundo en lista: Abelardo de la Espriella que cuenta con 18,2 % de intención de voto. El tercero sería Sergio Fajardo, quien desde el centro acapara el 8,5 % de posibilidades.

Es válido aclarar que, así como Cepeda lidera en ese apartado de favorabilidad, también es una de las fichas presidenciables con más lejanía por parte de un sector del país. De hecho, el senador también es la figura que tendría un 23,9 % del electoral en contra, esto según el sondeo sobre por quién no votarían los colombianos.

A seis meses de primera vuelta y con un listado de más de 100 aspirantes por la Casa de Nariño, Miguel Uribe Londoño suma el 4,2 % de intención de voto, siendo la figura del Centro Democrático mejor valorada en la opinión ciudadana. Su competencia en la encuesta, donde están las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, tienen cada una el 1,1 % de esta valoración, mientras que la también legisladora Paola Holguín cuesta con el 0,7 %.

El sondeo valora la opinión en 30 candidatos presidenciales, donde Claudia López (4,1 %), Vicky Dávila (3,7 %), Juan Carlos Pinzón (2,9 %), Germán Vargas Lleras (2,1 %), Santiago Botero (1,8 %) y Juan Manuel Galán (1,6 %), cierran el top 10.

Puede leer: Lo que viene para el Gobierno tras la sanción del CNE a la campaña del presidente Petro: La Mesa Redonda

Ahora bien en escenarios expuestos por la firma, Cepeda sigue puntuando, con el condicionante que, contrario a la intención de voto, Sergio Fajardo sería la figura que le competiría frontalmente al senador por llegar a la Casa de Nariño. En el planteamiento de Invamer sobre una segunda vuelta con Cepeda y De la Esperiella, el primero acapararía el 59,1 % de los votos. Si la contienda se da entre Cepeda y Fajaro, la puja se definiría por una distancia mínima, pues el candidato del Pacto Histórico sumaría 48,9 % de votos, mientras que Fajardo tendría 46,4 %.

La encuesta también apuntó a la imagen del presidente Petro que se ubica en el 37,7 % en la favorabilidad y 57,7 % de desfavorabilidad. En comparativa con su predecesor Iván Duque en comparativa con el mismo mes de noviembre del 2021, este se ubicaba tan solo en 25 % de favorabilidad y un 70 % de desaprobación.

Ficha Técnica

El sondeo realizado por la firma Invamer y fue contratado por Noticias Caracol y Blu Radio. La encuesta abordó la percepción en más de 30 aspirantes presidenciales, a seis meses de la primera vuelta. Su fecha de realización fue entre el 15 de noviembre y el 27 del mismo mes, en 148 municipios de Colombia (26 capitales y 122 no capitales) y un total de 3.800 muestras. Los sondeos abarcaron todas las regiones del territorio nacional, según estimó la ley 2056 del 2020 y la ley 2494 del 2025.

Otras condieraciones importantes alrededor de este sondeo están sobre el margen de error, estimado sobre el 1,81% en la encuesta, pero con el desagregado por pregunta. Además, se detalló que fueron 149 los encuestadores alrededor de este proceso.

Vea aquí la encuesta completa de Invamer

Pathos(78770)Hace 9 minutos
Quizá desconozcan que Cepeda es la representación del mamertismo q viene del partido comunista del q Cepeda era militantes desde cuándo estaba en la Juco q quier decir Juventud Comúnista, abiertos defensores y protectores del terrorismo de las Farc
JJ11072022(4437)Hace 31 minutos
La encuesta parece no sesgada intencionalmente .Las viejas y el tipo del matarife no suman juntos ni 7% por eso este delicuente debe estar que sufre más que por la condena que se leviene encima , pués al paso que van conseguirán menos escaños en el congreso y eso es un gran alivio para el país y un buen presagio de la búsqueda de la paz.Así las cosas las viejas de las encuestas no llaman la atención de los electores significativamente , no sirven para presidente
micorriza(d243q)Hace 33 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Chejov(91448)Hace 48 minutos
Muestran como gran cosa que el 23% dice que nunca votaría por Cepeda, pero no le dicen al público que es el único candidato contra el cual apunta toda la derecha de este país, mientras que el NUNCA VOTARÍA POR EL (ELLA) suma más de 37% si contamos solo a Abelardo, Vicky y Cabal. Qué tal si sumáramos a todos los de derecha que aparecen en la encuesta. Pues arrojaría por lo menos un 50% de colombianos que no votaría NUNCA por la derecha. ¿Ven la diferencia en el análisis?
pedrito opinador(59003)Hace 53 minutos
Esto significa que Abelardo y Uribe deben trabajar duro y de la mano. O de no nos expropiaran hasta el aire que respiramos
  • javier arlés(96673)Hace 18 minutos
    Falso. ¿Dónde están las propuestas socialistas de Petro, del PACTO HISTÓRICO?
