Cepeda, Fajardo, De la Espriella: así está la carrera por la Presidencia según encuesta de Invamer

Una nueva encuestas de carácter presidencial arrojó una intención de voto cercana al 32 % a favor del senador Iván Cepeda, quien busca extender el mandato de la izquierda en la Casa de Nariño. Detrás, nombres como Abelardo de la Espriella o Sergio Fajardo destacan como sus principales opositores de cara a la primera vuelta presidencial.

Los sondeos realizados por la firma Invamer dejaron al candidato del Pacto Histórico como la figura que lidera la contienda electoral que busca suceder al presidente Gustavo Petro. Cepeda, quien ya se midió una vez en las urnas y consiguió más de 1,5 millones de votos, estaría recogiendo el electorado de la izquierda y con ello podría catapultarse desde una nueva consulta en su espectro, hasta, por lo menos, la segunda vuelta.

Y es que la ficha escogida por el petrismo el pasado 26 de octubre suma un 31,9 % en favorabilidad según este sondeo, superando ampliamente al segundo en lista: Abelardo de la Espriella que cuenta con 18,2 % de intención de voto. El tercero sería Sergio Fajardo, quien desde el centro acapara el 8,5 % de posibilidades.

Es válido aclarar que, así como Cepeda lidera en ese apartado de favorabilidad, también es una de las fichas presidenciables con más lejanía por parte de un sector del país. De hecho, el senador también es la figura que tendría un 23,9 % del electoral en contra, esto según el sondeo sobre por quién no votarían los colombianos.

A seis meses de primera vuelta y con un listado de más de 100 aspirantes por la Casa de Nariño, Miguel Uribe Londoño suma el 4,2 % de intención de voto, siendo la figura del Centro Democrático mejor valorada en la opinión ciudadana. Su competencia en la encuesta, donde están las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, tienen cada una el 1,1 % de esta valoración, mientras que la también legisladora Paola Holguín cuesta con el 0,7 %.

El sondeo valora la opinión en 30 candidatos presidenciales, donde Claudia López (4,1 %), Vicky Dávila (3,7 %), Juan Carlos Pinzón (2,9 %), Germán Vargas Lleras (2,1 %), Santiago Botero (1,8 %) y Juan Manuel Galán (1,6 %), cierran el top 10.

Ahora bien en escenarios expuestos por la firma, Cepeda sigue puntuando, con el condicionante que, contrario a la intención de voto, Sergio Fajardo sería la figura que le competiría frontalmente al senador por llegar a la Casa de Nariño. En el planteamiento de Invamer sobre una segunda vuelta con Cepeda y De la Esperiella, el primero acapararía el 59,1 % de los votos. Si la contienda se da entre Cepeda y Fajaro, la puja se definiría por una distancia mínima, pues el candidato del Pacto Histórico sumaría 48,9 % de votos, mientras que Fajardo tendría 46,4 %.

La encuesta también apuntó a la imagen del presidente Petro que se ubica en el 37,7 % en la favorabilidad y 57,7 % de desfavorabilidad. En comparativa con su predecesor Iván Duque en comparativa con el mismo mes de noviembre del 2021, este se ubicaba tan solo en 25 % de favorabilidad y un 70 % de desaprobación.

Ficha Técnica

El sondeo realizado por la firma Invamer y fue contratado por Noticias Caracol y Blu Radio. La encuesta abordó la percepción en más de 30 aspirantes presidenciales, a seis meses de la primera vuelta. Su fecha de realización fue entre el 15 de noviembre y el 27 del mismo mes, en 148 municipios de Colombia (26 capitales y 122 no capitales) y un total de 3.800 muestras. Los sondeos abarcaron todas las regiones del territorio nacional, según estimó la ley 2056 del 2020 y la ley 2494 del 2025.

Otras condieraciones importantes alrededor de este sondeo están sobre el margen de error, estimado sobre el 1,81% en la encuesta, pero con el desagregado por pregunta. Además, se detalló que fueron 149 los encuestadores alrededor de este proceso.

Vea aquí la encuesta completa de Invamer

