Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Expresidente Uribe responde a propuesta de austeridad de Iván Cepeda: “avanzamos en lo social”

El expresidente Álvaro Uribe respondió al precandidato Iván Cepeda por señalamientos en propuesta de austeridad presentada en Cali. Señaló al senador como “aliado del narcodictador” Nicolás Maduro.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
01 de diciembre de 2025 - 12:56 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe respondió a señalamientos de Iván Cepeda sobre su gobierno.
El expresidente Álvaro Uribe respondió a señalamientos de Iván Cepeda sobre su gobierno.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió al reciente discurso de Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, donde presentó su plan de austeridad y del que dijo, durante las administraciones entre 2002 y 2010, más el gobierno de Iván Duque se redujo el gasto social.

Desde Cali el senador Cepeda propuso una rebaja al salario presidencial y de los ministros, en una estrategia que iría dedicada a una mayor inversión social. En ese mismo discurso Cepeda señaló que “la austeridad neoliberal, impulsada en Colombia por la extrema derecha, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe, consiste en recortar el gasto social y debilitar al Estado. Reducir educación, salud, cultura o lucha contra la pobreza: eso es austeridad para los pobres, abundancia para los poderosos”.

Le sugerimos: Iván Cepeda se bajaría el salario si llega a la Presidencia: esta es su propuesta de “austeridad republicana”

Sin embargo, los comentarios emitidos desde el Valle del Cauca tuvieron eco en Antioquia, donde Uribe dio respuesta casi que inmediata. El expresidente lideró un nuevo foro de precandidatos de su partido, y tildó de “falaces” estas palabras al señalar que en sus administraciones sí hubo un avance en lo social.

Uribe inició criticando la reforma pensional, que se encuentra en manos de la Corte Constitucional, señalando que en el gobierno de Gustavo Petro se busca llevar el dinero en los fondos pensionales para “tapar el derroche”. Asimismo cuestionó que durante este mandato “incumplieron con la vivienda social y no contento con acabar la salud, con politizar el Sena e incumplir a la educación, y para medio cumplirle a los ancianos, programas que nosotros emepezamos, el gobierno Petro se quiere llevar el dinero de los fondos de pensiones”.

Enseguida el expresidente se despachó al afirmar que “el senador Cepeda miente”, alrededor de sus apuestas sociales. Y es que Uribe enfatizó que mientras en la administración Petro “se han gastado la plata en derroche, embajadas, consulados, puesto públicos, viajes, contratistas y embajadas corruptas”, en su administración sí hubo un programa de austeridad.

En esa línea, el exmandatario manifestó que “dedicamos austeridad a financiar que pasamos de 10,7 millones de personas en el régimen subsidiado de salud. Crecimos el régimen contributivo y pasamos de 60.000 ancianos a los primeros 800.000 en el programa de asulto mayor”.

Además, también habló de otros aspectos como educación. Al respecto dijo que “incrementamos los programas sociales y recibimos un programa de 200.000 familias en acción en experimento y pasamos a 2,8 millnes de familias en acción”.

Puede leer: Los movimientos de la izquierda para lograr mayorías de Congreso en 2026

En materia educación Uribe habló del Sena y señaló que esa fue una de las instituciones que mayor crecimiento tuvo durante su administración. De hecho, destacó que se permitió el paso de un 1,1 millones de estudiantes al año, a más de 8 millones. Su presupuesto se equiparó, según se versión, a la cantidad de estudiantes recibidos, señalando que “avanzamos en lo social”.

Finalmente, dijo que “el candidato del petrismo quiere embaucar al pueblo colombiano”, a raíz de estas declaraciones. En su declaración cuestionó el crecimiento de cultivos de coca en el país, hecho por el cual dijo, el presidente Petro y el senador Cepeda “son los mayores aliados del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Uribe

Iván Cepeda

Gustavo Petro

Petro

Centro Democrático

 

Álamo(88990)Hace 8 minutos
Es una pena, enteramente lamentable que EE se convierta en altavoz de uno de los peores y más peligrosos políticos habidos en Colombia, condenado, además, y deudor de víctimas de homicidios macabros durante sus mandatos: 6.402+. No puede ser una política editorial un perverso y acrítico eco a esta familia de apóstoles de la muerte.
Michael Myers(apgw0)Hace 10 minutos
Abrigos de $2mil euros están lejos de la austeridá camaradas ..
micorriza(d243q)Hace 16 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
javier arlés(96673)Hace 17 minutos
Si hay alguien extremista en sus declaraciones es Álvaro Uribe.
micorriza(d243q)Hace 32 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?
  • Michael Myers(apgw0)Hace 12 minutos
    Investiguemos al camarada piñaticas y sus nexos con narcolás ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.