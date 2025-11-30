Expresidente Uribe responde a propuesta de austeridad de Iván Cepeda: “avanzamos en lo social”

El expresidente Álvaro Uribe respondió a señalamientos de Iván Cepeda sobre su gobierno. Foto: Archivo Particular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió al reciente discurso de Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, donde presentó su plan de austeridad y del que dijo, durante las administraciones entre 2002 y 2010, más el gobierno de Iván Duque se redujo el gasto social.

Desde Cali el senador Cepeda propuso una rebaja al salario presidencial y de los ministros, en una estrategia que iría dedicada a una mayor inversión social. En ese mismo discurso Cepeda señaló que “la austeridad neoliberal, impulsada en Colombia por la extrema derecha, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe, consiste en recortar el gasto social y debilitar al Estado. Reducir educación, salud, cultura o lucha contra la pobreza: eso es austeridad para los pobres, abundancia para los poderosos”.

Sin embargo, los comentarios emitidos desde el Valle del Cauca tuvieron eco en Antioquia, donde Uribe dio respuesta casi que inmediata. El expresidente lideró un nuevo foro de precandidatos de su partido, y tildó de “falaces” estas palabras al señalar que en sus administraciones sí hubo un avance en lo social.

Uribe inició criticando la reforma pensional, que se encuentra en manos de la Corte Constitucional, señalando que en el gobierno de Gustavo Petro se busca llevar el dinero en los fondos pensionales para “tapar el derroche”. Asimismo cuestionó que durante este mandato “incumplieron con la vivienda social y no contento con acabar la salud, con politizar el Sena e incumplir a la educación, y para medio cumplirle a los ancianos, programas que nosotros emepezamos, el gobierno Petro se quiere llevar el dinero de los fondos de pensiones”.

Hechos y compromisos en lo social. pic.twitter.com/4i7rEjWGGm — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 30, 2025

Enseguida el expresidente se despachó al afirmar que “el senador Cepeda miente”, alrededor de sus apuestas sociales. Y es que Uribe enfatizó que mientras en la administración Petro “se han gastado la plata en derroche, embajadas, consulados, puesto públicos, viajes, contratistas y embajadas corruptas”, en su administración sí hubo un programa de austeridad.

En esa línea, el exmandatario manifestó que “dedicamos austeridad a financiar que pasamos de 10,7 millones de personas en el régimen subsidiado de salud. Crecimos el régimen contributivo y pasamos de 60.000 ancianos a los primeros 800.000 en el programa de asulto mayor”.

Además, también habló de otros aspectos como educación. Al respecto dijo que “incrementamos los programas sociales y recibimos un programa de 200.000 familias en acción en experimento y pasamos a 2,8 millnes de familias en acción”.

En materia educación Uribe habló del Sena y señaló que esa fue una de las instituciones que mayor crecimiento tuvo durante su administración. De hecho, destacó que se permitió el paso de un 1,1 millones de estudiantes al año, a más de 8 millones. Su presupuesto se equiparó, según se versión, a la cantidad de estudiantes recibidos, señalando que “avanzamos en lo social”.

Finalmente, dijo que “el candidato del petrismo quiere embaucar al pueblo colombiano”, a raíz de estas declaraciones. En su declaración cuestionó el crecimiento de cultivos de coca en el país, hecho por el cual dijo, el presidente Petro y el senador Cepeda “son los mayores aliados del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro”.

