Iván Cepeda citará a debate de control en el Congreso al Comisionado de Paz

Un sorpresivo anuncio hizo el senador Iván Cepeda este lunes 20 de marzo desde su cuenta de Twitter. El parlamentario, quien es quizás el congresista más cercano a la política de paz total del Gobierno Petro, dijo que citará a debate de control político en el Senado a Danilo Rueda, comisionado de Paz y cabeza de los esfuerzos del Gobierno en temas de paz.

Cepeda explicó que la cita es tanto para el comisionado como para otros funcionarios, “para que expliquen el estado actual de implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito en 2016 entre el Gobierno y las FARC”.

Anuncio que citaré a debate de control político en Comisión Segunda del Senado al @ComisionadoPaz, Danilo Rueda, y otros funcionarios y funcionarias, para que expliquen el estado actual de implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito en 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 20, 2023

Si bien el comisionado de Paz está a la cabeza de las negociaciones y diálogos que tiene abiertos el Gobierno Petro con distintos actores en armas, también tiene la responsabilidad - según lo determinó este Gobierno - de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016. Igualmente, es de esperarse que al debate también asista Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, instancia creada por esta administración específicamente para esa tarea, pero que está subordinada a la oficina del comisionado.

El anuncio llama la atención pues Cepeda ha sido una de las fichas claves en el avance de la paz total durante el mandato de Petro y, de hecho, integra el equipo negociador del Gobierno con el ELN, en el cual comparte de cerca con el comisionado Danilo Rueda, al que hoy cita a control político.

El anuncio llega al final de una semana en la que varios hechos hicieron que al compromiso de Petro con la implementación del Acuerdo le cayeran fuertes críticas. Esta semana se conoció la denuncia de los excombatientes de las FARC del antiguo espacio de reincorporación de Mesetas, en Meta, sobre el inminente desplazamiento forzado al que fueron obligados a someterse por una de las disidencias de esa antigua guerrilla. Tanto Rodrigo Londoño, último comandante de esa insurgencia y signatario del Acuerdo, como el expresidente Juan Manuel Santos, quien logró ese acuerdo por el lado del Estado colombiano, pidieron al presidente Petro atender un llamado de urgencia con la implementación de ese pacto.

El gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la Paz Total. https://t.co/t0CpBJtJzW — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 15, 2023

Por otro lado, distintos sectores criticaron la intervención del presidente Petro en un encuentro en Medellín, en el que aseguró que ese Acuerdo de Paz había quedado incompleto y abrió la puerta a que fuera modificado. “Cuando uno estudia el acuerdo final al que llegaron, si uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada, qué sería la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad, ese ejercicio nos daría una sociedad rural, un romanticismo. No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, saber, universidad; no está escrita la palabra industrialización. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente”, fueron las palabras del mandatario.