Iván Cepeda descarta suspensión de diálogos con el ELN y oposición reclama cambios

De izquierda a derecha: Danilo Rueda, Otty Patiño e Iván Cepeda. Mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Foto: Agencia EFE

Tras once días del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, en el Congreso y otros escenarios políticos crecen las críticas al ELN y al Gobierno por los diálogos de paz que adelanta con ese grupo guerrillero. Para muchos, ese y otros actos que violan el cese al fuego deben llevar al Ejecutivo a cambiar las reglas de juego en el proceso.

Algunos incluso se preguntan si el Gobierno debería suspender las conversaciones o levantarse de la mesa; sin embargo, este miércoles el senador Iván Cepeda descartó esas opciones. Según dijo, no hay ninguna instrucción para darle un ultimátum al ELN, pero se mantiene la exigencia de liberar en la mayor brevedad al señor Luis Manuel Díaz.

“Aquí lo esencial en este momento es garantizar la vida de las personas y su seguridad. Así que desde ese punto de vista no hay ninguna otra preocupación o interés distinto a obtener ese resultado y eso se logra con la perseverancia y, obviamente, la exigencia y la paciencia para que las cosas se den de la mejor forma”, le dijo Cepeda a Caracol Radio.

Su postura no convence a algunos congresistas independientes y de oposición, quienes piden que el Gobierno reevalúe las condiciones para negociar con el ELN. De hecho, este martes, durante un debate de control político, fueron varias las voces que criticaron el proyecto de “paz total” e incluso pidieron la renuncia del comisionado de paz, Danilo Rueda.

Según el senador David Luna, de Cambio Radical, la apuesta del Gobierno fracasó, pues desde que inició no tenía una hoja de ruta y una estrategia clara. “Hasta que no se libere al padre de Luis Díaz y a otros secuestrados por parte del ELN, no será posible que esto llegue a buen término. El Gobierno debe dejar actuar a la Fuerza Pública, de no ser así, vamos a continuar en una bicicleta estática”, le dijo a El Espectador.

Para Ariel Ávila, de la Alianza Verde, la falla no está en la “paz total”, sino en la estrategia de seguridad del Gobierno. El senador asegura que el cese al fuego solo es posible en el marco de la mesa de conversación, pero que los grupos armados no pueden exigir que la fuerza pública no entre a ciertas zonas. “El ELN no puede pretender que después de liberar al señor Luis Manuel Díaz, todo siga como si nada hubiese pasado; ellos tienen que volver a demostrar su voluntad de paz”, agregó.

Otros congresistas, especialmente del Centro Democrático, el paso a seguir debería ser suspender los diálogos con esa guerrilla. “Tiene que hacer un alto en el camino con el ELN y replantear su política de la paz total. Es inaceptable que el Gobierno haga ceses al fuego y que grupos narcoterroristas lo utilicen para secuestrar y asesinar”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Por ahora, la expectativa se mantiene en la liberación del padre del futbolista; sin embargo, todo indica que el golpe al proceso será difícil de sanar y que en el Congreso habrán muchos que insistirán en replantear el rumbo.

