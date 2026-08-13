Pacto Histórico avanza en construcción de su “gabinete paralelo” al gobierno De la Espriella

Candidato a la presidencia luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales 2026 segunda vuelta (21 de junio), lo acompañan simpatizantes y su fórmula a la vicepresidencia Aida Quilcué Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En el seno del Pacto Histórico, principal partido de oposición, se sigue tejiendo la estrategia para su funcionamiento pleno durante la administración de Abelardo de la Espriella. Son varios frentes los que busca atajar ese partido, paralelamente a la atención que han realizado sus bases a la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto y en los que ese partido ha desplegado numerosos esfuerzos.

Sin embargo, la estrategia política no se ha dejado de lado. La colectividad que hoy lidera Iván Cepeda, pero que espera por su organización plena y la línea directa del expresidente Gustavo Petro, sigue dando puntadas entre otras, para lo que será el denominado “gabinete alterno” que funcionará para ejercer vigilancia a las acciones de la administración De la Espriella.

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Aunque ese partido aún debe organizarse internamente, pues sus estatutos ordenan posesionar a una mesa directiva luego de las elecciones presidenciales, ya se han dado los primeros pasos para la definición alrededor de cómo se conformará ese gabinete.

En diálogo con El Espectador, el senador Cepeda dijo que ya se analizan los caminos que tomarán para esa estrategia. Según dijo, “hemos tomado la decisión de crear lo que se llama el “Gabinete por la Vida” que presentaremos de manera oficial y detallada a la sociedad colombiana más adelante”:

La conformación, aunque no está del todo definida, es clara que tendrá participación de exintegrantes del gabinete del presidente Petro. “Estarán representados muchos exministros que cumplieron una voz central en el gobierno. No hay una sola voz, pero sí un solo mensaje y una sola orientación política”, dijo Cepeda.

En ese contexto, la participación de algunas voces como Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, siendo un articulador político del Pacto, da luces sobre parte de ese funcionamiento que tendría, además, alta implicación del expresidente Petro.

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De acuerdo con Cepeda, “el expresidente Petro tiene un liderazgo ganado por su experiencia y sus años de conducción, ya no solamente de nuestra colectividad y del Estado”. En ese sentido, de acuerdo con Cepeda, “es por eso que le hemos propuesto que sea presidente de nuestro partido político. Él ha dicho que acepta ese ofrecimiento que hemos hecho”.

Sin embargo, el senador descarta que el partido se esté sumiendo en una etapa caudillista. “Tenemos una dirección colectiva y por supuesto, nuestras orientaciones generales las pasa la dirección del Pacto Histórico, nuestra bancada y nuestras instancias de elección”, señaló. De momento, el congresista ejercerá el liderazgo desde la curul de la oposición, respaldado por los 12,7 millones de votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial, respaldado por la mayor bancada en el Congreso, que ostenta cerca de 69 escaños entre Senado y Cámara.

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