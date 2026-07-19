Iván Cepeda propone que Gustavo Petro lidere el Pacto Histórico después del 7 de agosto

El excandidato presidencial Iván Cepeda y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Foto: Joel_Gonzalez

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En medio de su gira por las regiones, el excandidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, planteó desde un plazoletazo en Tunja (Boyacá) la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro tome el timón del Pacto Histórico después del 7 de agosto, cuando termine su período en la Casa de Nariño.

“Al concluir su mandato presidencial, despedimos a un jefe de Estado, pero no al máximo líder del progresismo en Colombia, quien tendrá, para fortuna de nuestra sociedad, muchos años más al servicio de nuestro pueblo. Por todas estas razones, hoy propongo que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político, una vez termine su período de Gobierno”, señaló Cepeda.

En el evento agradeció el masivo respaldo al proyecto político del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida; también mostró los primeros pasos de su partido hacia consolidar candidaturas para las elecciones del 2027. El primer paso será apoyar a Nicolás Cortés para las elecciones atípicas de la ciudad que ocurrirán el próximo domingo 26 de julio y pondrán un nuevo mandatario hasta el 2027. Esta cita se realizará en la ciudad tras la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov por parte del Consejo de Estado.

Cepeda aseguró que los 57.000 votos que obtuvo en las pasadas elecciones demuestran que en Boyacá se está fortaleciendo el progresismo para continuar “por el camino de la transformación social en los próximos años”.

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Esto ocurre en un momento donde el Pacto Histórico está en este camino de reorganizarse. Por eso, el partido de izquierda más grande del país busca replantear su dirección nacional, que en este momento es provisional. Para ello, un comité dentro de la dirección prepara una propuesta para convocar un congreso del partido que se aprobará pronto y así definir una fecha para plantear estos cambios.

En este futuro congreso estará sobre la mesa el papel del presidente Gustavo Petro en el partido. Pues mientras algunos sectores como el de Iván Cepeda lo quieren al frente del Pacto Histórico como director nacional de la colectividad, otros prefieren que su lugar esté del lado de “líder natural”.

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