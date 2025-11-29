Gobierno pide a Fiscalía que “confirme o desvirtúe” escándalo que involucra a funcionarios con alias “Calarcá”

Gobierno pide a la Fiscalía que “confirme o desvirtúe” escándalo que involucra a funcionarios con alias “Calarcá”. Foto: Julián Ríos y Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de su cuenta en X, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga señaló que tuvo una reciente reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para hablar sobre el escándalo que involucra al general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por presuntos nexos con la disidencia de alias “Calarcá”.

Una de las principales conclusiones del encuentro, según informó el ministro (e), es que van a entregar pruebas sobre el caso para que sea la Fiscalía quien las valore y confirme o desvirtúe lo sucedido.

Vea también: “Las mesas de negociación no están generando confianza ni credibilidad”: Gerson Arias

“Entregaremos todas las pruebas que al respecto tenemos, para que en el marco del proceso investigativo, la Fiscalía las valore y de la manera más pronta posible confirme -o desvirtúe- el complot en contra del gobierno, detrás de las denuncias de esta semana y establezca a sus responsables”, se lee en su publicación en la red social.

En esa misma línea, el ministro Idárraga le pidió al ente investigador que, por indicación del presidente Gustavo Petro, realice una valoración forense de los dispositivos electrónicos que fueron incautados a alias “Calarcá”, pues señala que se trata de un “montaje para desprestigiar al gobierno”.

Le puede interesar: “Fue engañado”: Embajada de China sobre empresario de ese país fotografiado con disidencias

“Respetuosamente solicitamos a la señora Fiscal General, por indicación del Presidente Petro, la valoración forense de todos los dispositivos electrónicos de alias “Calarcá” y las cadenas de custodia de dicho material, para que el país pronto sepa la verdad detrás de esta controversia nacional, que, reitero, en nuestra consideración es un montaje que busca desprestigiar al gobierno”, concluyó.

El pronunciamiento del ministro (e) se da luego de que el presidente Petro aclarara que, durante su alocución presidencial de este viernes 28 de noviembre señaló que los pantallazos de conversaciones en chat que presentó Caracol Noticias “no son imágenes de verdaderos chats. Al pasarlos por inteligencia artificial, este instrumento dice que no son imágenes de chats, sino simulaciones”, dijo.

Noticias Caracol reveló en un informe periodístico audios, archivos, correos y documentos que dejarían en evidencia un presunto vínculo entre los altos funcionarios con la disidencia de “Calarcá”. La información fue extraída de computadores portátiles, celulares y memorias USB incautados en un retén en julio del año pasado en el que la fuerza pública detuvo a varios jefes disidentes.

Si bien la información estuvo en los despachos de la Fiscalía, solo un año y cinco meses después anunciaron la apertura de las investigaciones, luego de que el noticiero revelara la información.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.