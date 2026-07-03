Iván Cepeda retoma gira regional para reorganizar a la izquierda y a la oposición

El senador electo por el estatuto de oposición. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador electo por el estatuto de oposición, Iván Cepeda, continuará su gira de agradecimiento en los territorios donde ganó en la elección presidencial con el fin de consolidarse como uno de los líderes de la izquierda en este nuevo cuatrenio.

Por ello, el siguiente lugar que visitará será Cali (Valle del Cauca). Desde allí dará un plazoletazo este sábado desde el Bulevar del Río sobre las 4 p.m. para dar un discurso donde agradezca a la ciudad por su alta votación. El encuentro ocurrirá días después de su llamado a la “desobediencia civil pacífica”, en una ciudad que se ha convertido en uno de los bastiones de la izquierda en los últimos años.

Le recomendamos: Cita de empalme inició con roces: así fue encuentro entre equipos de Petro y De la Espriella

El argumento central que citó el senador y excandidato del Pacto Histórico es que el presidente electo no debería posesionarse como jefe de Estado hasta que no renuncie a su nacionalidad estadounidense. Y, sumado a eso, no aclare si trabajó para las agencias de inteligencia de ese país. De acuerdo con él, estas dudas ponen en tela de juicio la idoneidad de De la Espriella para asumir ese cargo y, más allá de eso, para defender la soberanía colombiana.

“Si el señor [Abelardo de la Espriella] va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo, y creo que mucha gente de mi espectro político, diremos que ese señor no nos representa y no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes”, aseveró Cepeda durante una entrevista en A Fondo con María Jimena Duzán.

Sin embargo, la primera parada de su gira fue el sábado anterior en Quibdó (Chocó), la capital del departamento donde consiguió el mayor porcentaje de votos. El 81,37 % de los chocuanos votaron por la fórmula de Cepeda-Quilcué, casi cinco veces más que la llave De la Espriella-Restrepo, quienes sumaron el 17,78 % de los sufragios en el departamento del occidente colombiano.

En su primer plazoletazo tras perder las elecciones, Cepeda envió un mensaje como principal opositor al gobierno de De la Espriella, agradeció a los territorios que confiaron en su propuesta y empieza a sembrar semillas para las elecciones regionales de 2027.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.