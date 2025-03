Iván Name no se lanzará al Senado en 2026: “Muy caro enfrentar al totalitarismo”

El senador Iván Name fue presidente del Congreso en la legislatura 2023-2024. Foto: Óscar Pérez

Tras la reunión del partido Alianza Verde para decidir la escisión de la colectividad, el senador Iván Name se pronunció sobre sus aspiraciones para 2026. También se refirió a la investigación en curso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la que fue salpicado por presuntamente recibir dinero del gobierno de Gustavo Petro.

El congresista aseguró que no se presentará en las próximas elecciones al Senado, pues ya lleva 20 años en el Congreso. Sobre su gestión como presidente del Legislativo, aseguró que estableció “un modelo de contención del presidencialismo, que después ha seguido el doctor Efraín Cepeda (Partido Conservador) y lo seguirá el siguiente”.

“Nosotros no llevamos una soga en el cuello y por eso las reformas inconvenientes para el país no han pasado y no pasarán. Quiero decirlo porque ahora, como está de moda la amenaza, yo enfrento el incendio en el que me han involucrado”, aseguró.

Precisamente, sobre el proceso que se lleva en su contra en la Corte Suprema de Justicia, apuntó que lo hace “con dignidad”: “me atendré a la justicia colombiana, y puede que me haya resultado muy caro enfrentar al totalitarismo”. Además, señaló que ha “logrado avanzar en [su] defensa”, aunque no reveló en qué términos.

“Solo quiero reiterar que está en investigación y será la justicia la que tendrá que decidir. En Colombia, dolorosamente, adelantamos las condenas por los caprichos, por las coyunturas. En mi caso, hay una banda criminal que se robó la Unidad de Riesgo, el desfalco es de un billón de pesos”, agregó.

Sobre ese proceso, aseguró que ese dinero se hizo “legitimar con principios de oportunidad y de inmunidad con el tema de los carrotanques”. En ese punto, se defendió de su presunta participación en el entramado de corrupción diciendo que hizo parte de quienes “atajaron la reformas de este gobierno”.

“Una de las cosas que han dicho es que me pagaron para que yo las aprobara, es evidente que no pasaron en mi presidencia. La pensional que la ‘maltramitaron’ en la Cámara, que no la pasaron por el Senado, tampoco va a pasar. De tal manera que sí, por supuesto, el escrutinio de la justicia tendrá que decidir. Mientras tanto, por supuesto que sufrimos un desgaste y un doloroso calvario en este proceso judicial”, añadió.

