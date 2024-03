“Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”: Name a Petro

Iván Name, presidente del Senado, ya le había pedido respeto al presidente Petro por señalamientos contra congresistas. Foto: Archivo Particular

Este miércoles, durante la sesión plenaria del Senado en la que se discute la reforma pensional, el presidente de la corporación, Iván Name, pidió la palabra para dejar como constancia su respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en su contra. Name inició su intervención asegurando que en el Senado “reina la calma” y posteriormente pidió respeto por la independencia del Congreso.

Se trata de su respuesta a las declaraciones en las que el mandatario lo señaló de no querer darle trámite a las reformas sociales, particularmente a la pensional. “El Congreso, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto”, dijo Petro, quien agregó que esa decisión afecta a “millones de viejitos” que no tienen posibilidad de pensionarse sin el proyecto y que, actualmente, se ven obligados a trabajar en las calles de manera informal.

Lea también: “No quieren perder los privilegios”: Petro sobre marchas convocadas por la oposición

Según Name, él no puede abrogarse la representatividad de lo senadores ni sus decisiones, dando a entender que no es su responsabilidad si las bancadas deciden debatir o no los proyectos del Gobierno. Así mismo, señaló que las declaraciones del mandatario serían una “intervención al fuero del parlamento”.

#EnDesarrollo El presidente del Congreso, Iván Name, lanzó una dura respuesta el presidente Petro luego de que el mandatario cuestionara al Congreso por no apoyar la reforma pensional. "Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama", dijo Name. pic.twitter.com/LPTyQS4Egu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 6, 2024

“Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo”, agregó Name, quien también señaló que estará atento a esos movimientos del Ejecutivo y que, de ser necesario, dejaría su puesto en la mesa directiva para bajar a la plenaria y defender su postura. El presidente del Senado insistió en que en la corporación “reina la calma” y que su invitación es transitar por los “caminos del entendimiento”.

No se pierda: “Planeación fue una piedra en el zapato”: Petro posesionó a Alexander López en el DNP

La reforma pensional ya está completa tres intentos de debate en la plenaria del Senado; sin embargo, la oposición ha logrado desarmar el quórum para evitar la discusión y apenas se han evacuado algunos impedimentos. Congresistas de ese sector han aceptado que tienen toda una estrategia para hundir el proyecto del presidente Petro y agregan que cuentan con el tiempo a su favor, pues el 20 de junio moriría la propuesta si no es aprobada.

Por lo menos 40 han confirmado su voto en contra de la pensional: los de los dos partidos opositores (Centro Democrático y Cambio Radical) y los de los conservadores y algunos del Partido de la U. El Gobierno tendría a su favor casi los mismos votos con el Pacto Histórico, los liberales y la Alianza Verde. Por ahora, el pulso lo ha ganado la oposición con la estrategia de no hacer quórum, que ya les ha funcionado en el trámite de la reforma a la salud y la laboral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.