“Llegaremos hasta las últimas instancias”: Pedraza por nuevo choque con Guerrero

Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero, fueron citadas a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia para el próximo 14 de noviembre, debido a las denuncias por calumnia de Guerrero contra Pedraza, en medio del escándalo sobre el título universitario de la viceministra.

Redacción Política
10 de noviembre de 2025 - 01:13 p. m.
El cara a cara de Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero será en la Corte Suprema (Foto: Archivo)
Foto: Archivo Particular
El prolongado enfrentamiento entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero Jiménez, tendrá un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia citó a ambas a una audiencia de conciliación presencial el próximo 14 de noviembre a las 8:30 a. m., en la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, en Bogotá.

Le puede interesar: Fundación San José anuló los dos títulos que tenía Juliana Guerrero

Según el documento fechado el 29 de octubre de 2025, la diligencia busca explorar posibles acuerdos frente a la denuncia por calumnia y presuntos delitos informáticos que Guerrero interpuso contra Pedraza.

El contexto de las disputas entre Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza

El rifirrafe se originó tras las denuncias públicas realizadas por Pedraza acerca de irregularidades académicas en el título de pregrado de Juliana Guerrero, otorgado por la Fundación Universitaria San José. Pues cabe recordar que Juliana Guerrero no aparecía en los registros del Icfes donde constatara haber presentado las pruebas de Estado, requisito indispensable para graduarse.

Días antes de la citación de la Corte, el 7 de noviembre, la universidad confirmó la anulación del título en Contaduría Pública de Guerrero, al no hallar registros de asistencia, clases ni evaluaciones.

Le puede interesar: Fundación San José deberá entregar información sobre los títulos de Juliana Guerrero

La decisión, adoptada por el Consejo Directivo de la Fundación, también implicó la destitución del exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez y la apertura de investigaciones penales contra otros funcionarios presuntamente involucrados en el caso.

A través de sus redes sociales, la congresista Pedraza confirmó su citación y reiteró su postura:

“Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos. El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado Sebastián Rondón, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”.

Mientras tanto, Guerrero sostiene que su título es legítimo y que la determinación de la universidad tiene un trasfondo político. Asegura poseer actas y registros académicos que respaldan su formación y afirma haber mantenido contacto con el presidente Gustavo Petro, aunque subraya que no aspira a ocupar cargos públicos.

Guillermo(n5sqs)Hace 18 minutos
Tras de ladrona bufona la Señorita Guerrero. Solidaridad con la Representante Pedraza que destapó este otro escándalo del gobierno Petro: colocar de Viceministra a una bachiller, que ni siquiera fue a clases para presentar dostitulos falsificados de una universidad de garaje.... Tamaño despropósito de esta niñata.
Elsa(63035)Hace 26 minutos
Que desfachatez esta señorita Guerrero.
MT(58089)Hace 29 minutos
La Guerrero vive en el metavertro
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 32 minutos
Toda mi solidaridad para con la representante Pedraza por su valentía. En cuanto a Guerrero, que aparentemente de "guerrera" no tiene nada, pregunto: ¿Si ésto hace con tan sólo 22 años qué no hará cuando tenga 50?
