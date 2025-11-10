“Llegaremos hasta las últimas instancias”: Pedraza por nuevo choque con Guerrero

El cara a cara de Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero será en la Corte Suprema (Foto: Archivo) Foto: Archivo Particular

El prolongado enfrentamiento entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero Jiménez, tendrá un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia citó a ambas a una audiencia de conciliación presencial el próximo 14 de noviembre a las 8:30 a. m., en la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, en Bogotá.

Según el documento fechado el 29 de octubre de 2025, la diligencia busca explorar posibles acuerdos frente a la denuncia por calumnia y presuntos delitos informáticos que Guerrero interpuso contra Pedraza.

Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos.



El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado @sebastianrondon, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad.



Todo lo que he… pic.twitter.com/wsgWHtgn8I — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 8, 2025

El contexto de las disputas entre Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza

El rifirrafe se originó tras las denuncias públicas realizadas por Pedraza acerca de irregularidades académicas en el título de pregrado de Juliana Guerrero, otorgado por la Fundación Universitaria San José. Pues cabe recordar que Juliana Guerrero no aparecía en los registros del Icfes donde constatara haber presentado las pruebas de Estado, requisito indispensable para graduarse.

Días antes de la citación de la Corte, el 7 de noviembre, la universidad confirmó la anulación del título en Contaduría Pública de Guerrero, al no hallar registros de asistencia, clases ni evaluaciones.

La decisión, adoptada por el Consejo Directivo de la Fundación, también implicó la destitución del exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez y la apertura de investigaciones penales contra otros funcionarios presuntamente involucrados en el caso.

A través de sus redes sociales, la congresista Pedraza confirmó su citación y reiteró su postura:

“Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos. El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado Sebastián Rondón, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”.

Mientras tanto, Guerrero sostiene que su título es legítimo y que la determinación de la universidad tiene un trasfondo político. Asegura poseer actas y registros académicos que respaldan su formación y afirma haber mantenido contacto con el presidente Gustavo Petro, aunque subraya que no aspira a ocupar cargos públicos.

