Jineth Bedoya será designada embajadora en la lucha contra la violencia sexual

Jineth Bedoya será designada este martes como embajadora mundial en la lucha contra la violencia sexual. Foto: Óscar Pérez

Este martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconocerá a la periodista Jineth Bedoya como embajadora mundial en la lucha contra la violencia sexual. Precisamente, la comunicadora se ha convertido en un símbolo de esta lucha al buscar hacer justicia en su caso como en otros varios en el marco del conflicto.

La designación de Bedoya como embajadora mundial se hará al mediodía de este martes, como parte de las sesiones del Consejo de Seguridad. Aunque el presidente Iván Duque y su comitiva hará parte de las sesiones de la mañana de este ente, en la rendición de cuentas trimestral del acuerdo de paz, no se conoce si este hará acompañamiento en la ceremonia de nombramiento.

“Este es un reto más y uno mayúsculo. Una cosa es salir hablar por las víctimas de violencia sexual e Colombia y otra es salir a hablar por las víctimas y sobrevivientes a nivel mundial”, comentó Bedoya en W Radio ante el nombramiento. Luego agregó que la designación implica “el compromiso de seguir potenciando la voz de las víctimas y seguir denunciando los horrores que se cometen en medio de la guerra contra las mujeres al usar sus cuerpos como arma de guerra”.

“Este trabajo ya lo venía haciendo silenciosamente, y con las uñas, estando en Ruanda con colectivos de mujeres sobrevivientes, también en Europa y en Centro América”, comentó Bedoya, que agregó: “En el diálogo radial, Bedoya también destacó que no solo es un honor para ella sino para todo el país, pues dicho nombramiento recae en toda Colombia”.

Bedoya también se refirió a la ausencia del gobierno colombiano durante la ceremonia: “Yo quiero pensar que toman este tipo de decisiones son porque no tienen en su cabeza la dimensión de lo que va a pasar hoy en Naciones Unidas. Ha sido tanto daño durante años, tanto olvido y mezquindad, que solo quiero aferrarme a lo bueno que significa esto y no la indiferencia que hay, no solo conmigo sino con las víctimas. No entiendo cómo no va a haber alguien del gobierno”.

Un símbolo en contra de la violencia sexual

Jineth Bedoya se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos en Colombia en la lucha contra la violencia sexual y la impunidad que hay alrededor de este delito. Precisamente, la periodista fue víctima de este crimen en al año 2000, cuando fue secuestrada en la cárcel La Modelo, donde planeaba entrevistarse con un exparamilitar. Para ese entonces, Bedoya hacía parte de esta casa editorial.

Desde entonces, la periodista ha luchado porque haya justicia en su caso y se conozcan los verdaderos responsables de las acciones en su contra. Ante la desidia estatal, Bedoya llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta instancia supranacional, el tribunal le dio la razón y condenó al Estado por los delitos cometidos en su contra.

El caso de Bedoya en la Corte IDH ha estado cargado de controversia ante la posición asumida por el Estado colombiano. Durante el proceso, la representación colombiana llegó a retirarse bajo el argumento de que no había objetividad: “Las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la CIDH”.

Luego, la delegación del país intentó recusar a los jueces del caso bajo los argumentos anteriores. Sin embargo, cuando este pedido fue rechazado por el tribunal interamericano, los representantes del Estado intentaron llegar a una solución amistosa con Bedoya. Sin embargo, esta habría estado cargada de presiones, por lo que fue rechazada.

Al final, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad en el crimen y en la falta de investigación sobre este: “En nombre del Estado Colombiano reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial, que no realizó una investigación penal digna para la víctima, al recaudar doce declaraciones, y le pide perdón a Jineth Bedoya por estos hechos y por el daño que el causaron. El Estado reconoce que estas actuaciones vulneraron sus derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales”.