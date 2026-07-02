Estas son las caras de los miembros del empalme presidencial entre Petro y De la Espriella

El ministro Germán Ávila y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo encabezarán los comités de empalme. Foto: Minister

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Tras la cita entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como representantes de los comités de empalme del saliente gobierno de Gustavo Petro y la entrante administración de Abelardo de la Espriella, quedaron definidos los rostros que encabezarán esas comitivas nacionales durante las próximas semanas.

El encuentro de este jueves que tuvo lugar en la Casa de Nariño sirvió para definir puntos clave como un cronograma general, la metodología para la transición de mandato y algunos pormenores como la apertura al público de este proceso de empalme que se lleva todos los focos mediáticos.

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Como primer resultado de esta reunión, la comitiva de De la Espriella definió seis rostros que integrarán este comité nacional y que centralizarán los informes que surjan de los 22 grupos sectoriales. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo será la cabeza de este comité, acompañado de Carlos Alonso Lucio, quien fue jefe programático en la campaña; María Isabel Campo; el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán; Elsa Noguera, quien fue alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico; Carolina Restrepo, jefa de debate de José Manuel Restrepo; y Jerome Sanabria.

En esa misma reunión también se definió que la comitiva del gobierno será encabezada por el ya mencionado ministro Germán Ávila. Al jefe de la cartera de Hacienda le acompañarán Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Natalia Molina, directora de Planeación y Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia.

De acuerdo a los tiempos que establecieron las partes en este encuentro, este 3 de julio tendrá lugar la primera cita de los dos comités nacionales. En esta se solicitarán informes que, según señaló el ministro Ávila, tendrán corte hasta el mes de junio. Acto seguido, el martes 7 de julio se iniciarán los empalmes sectoriales que estarán a cargo de los ministros de cada cartera.

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