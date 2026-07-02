“No dejaremos de hacer revisiones”: comenzó empalme entre gobiernos Petro y De la Espriella

El ministro Germán Ávila y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su primer encuentro de empalme. Foto: Archivo Particular

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya se encuentra en la Casa de Nariño para su primera reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ambos son los coordinadores de los equipos de empalme designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el actual mandatario, Gustavo Petro, respectivamente. Se espera que a partir de este jueves comience el intercambio de información entre las administraciones.

“Estamos aquí con la convicción de que se cumple un proceso institucional que además tiene que tener un profundo sentido de transparencia, de verdad, de compartir la información, de compromiso. Además, de que los colombianos conozcan lo que es la entrega de este proceso de gobierno”, señaló el segundo al mando del Ejecutivo entrante.

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Además de él, el equipo de empalme también estará conformado por Carlos Alonso Lucio, quien fue jefe programático en la campaña, así como María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán (exalcalde de Bucaramanga), Elsa Noguera (exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico), Carolina Restrepo y Jerome Sanabria. Por parte del gobierno saliente estarán Ávila, Nhora Mondragón (directora del Dapre), Natalia Molina (directora de Planeación) y Augusto Ocampo (secretario jurídico de la Presidencia).

Restrepo también se refirió al anuncio que hizo el mismo Ávila sobre la radicación de una nueva reforma tributaria este 20 de julio. Frente a eso, aseguró que es “innecesaria”, pues “es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente”. El vicepresidente electo ha hablado de un “ajuste fiscal” y, como le dijo a El Espectador, este corresponderá al equipo económico de Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda de De la Espriella.

“El programa de ajuste fiscal se relaciona con las decisiones que hay que tomar en la disminución del tamaño del Estado central; la mejor manera de hacerlo dependerá ya del equipo económico en cabeza de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda designado, se relaciona con las decisiones de implementación de la Ley del Sistema General de Participaciones. En el fondo, lo que debe buscar es entregarles las competencias a los entes territoriales, pero simultáneamente entregarles los ingresos, lo cual va a significar necesariamente una disminución del déficit central. Y, por ende, la disminución del tamaño del Estado central. Eso es indispensable”, afirmó en diálogo con este diario.

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Ese es uno de los temas que genera expectativa de este primer encuentro entre Ávila y Restrepo, al que se suma la tensión que generó la lupa “anticorrupción”. De eso también habló el próximo vicepresidente y aseveró que ese proceso “está en marcha” y espera que “todos estos encuentros puedan ser públicos, transparentes y grabados para toda la sociedad”. En una directiva presidencial emitida para ese mismo propósito, el “Gobierno del cambio” ya le había abierto la puerta a que esas reuniones fueran, incluso, transmitidas en vivo.

“Lo que viene de aquí en adelante es un proceso donde requerimos absoluta transparencia, compromiso y entrega de información de parte del gobierno actual”, indicó Restrepo.

Además, se puso de plano la necesidad de que, a partir de este viernes, se reúnan los comités sectoriales designados por cada equipo, con un cronograma que permita reuniones continuas para ahondar en la información entregada por el actual gobierno. El segundo al mando señaló que el 27 de julio será la fecha de cierre de esos encuentros.

Este viernes a las 10:00 a. m. será en Palacio la primera reunión de los comités y a partir del 7 de julio se reunirán por cada sector, como indicó Restrepo. Las sesiones serán grabadas y públicas.

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Por el lado de Ávila, señaló que fue una “reunión amable” en la que intercambiaron “los criterios con los cuales tanto el gobierno saliente como entrante consideran que debe darse este ejercicio de empalme”. En todo caso, enfatizó en que han “reiterado que este proceso debe darse en el marco del respeto y particular y especialmente, el respeto por el presidente de la República”.

“Debe ser un proceso que invitamos a que sea tranquilo, a que no sea tanto en función de nuevos titulares en los medios, y más en función de recibir la información que va a ser necesaria para el gobierno entrante. Hemos aclarado que el gobierno va a continuar hasta el próximo 6 de agosto, todas las decisiones que sea necesario tomar, el Gobierno las tomará en el transcurso de los próximos días”, dijo el ministro. Y agregó que a partir de este viernes se estructurará un cronograma y esperan que antes del 24 de julio tengan la consolidación de toda la información, dependiendo de lo que requieran el gobierno entrante.

Aunque se espera que eso avance con normalidad, pues desde todas las carteras han mostrado disposición para entregar la información requerida, lo que no sucederá es el encuentro entre Petro y De la Espriella. Lo que ha sido una tradición entre el mandatario entrante y el saliente se rompería en esta ocasión, según ha dicho el mismo Restrepo.

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