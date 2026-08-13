Restrepo y Lara anuncian nuevas medidas para varios municipios del Chocó tras terremoto

Vicepresidente José Manuel Restrepo, ministro del Interior, Rodrigo Lara y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Foto: Ministerio del Interior

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, acompañaron a varias comunidades en el departamento del Chocó; desde allí llevaron a cabo un balance de las necesidades que buscará solventar el gobierno nacional; además, anunciaron las medidas para avanzar en la reconstrucción y recuperación de la región.

Según señaló Lara, las principales afectaciones de infraestructura se presentaron en colegios, razón por la que se buscará coordinación con el ministerio de las TIC para garantizar educación virtual y la conectividad de la región.

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También hizo un llamado a los sectores privados para que acompañen la reconstrucción del departamento con donaciones de materiales de construcción. Solicitarán materiales de construcción y un banco de maquinaria por subregión para apoyar la remoción de escombros y las labores de recuperación. Así como carpas grandes, baños portátiles, insumos médicos, carrotanques y combustible para atender a las comunidades, especialmente en las zonas rurales.

“Vamos a activar a la Ungrd y vamos a solicitar a la oficina de la primera dama, que ha sido muy eficaz recogiendo las ayudas. Luego de esto viene la parte estructural desde la reconstrucción de colegios, viviendas y estaciones de Policía”, señaló Lara. Además, se dará prioridad al suministro de insumos médicos y plantas eléctricas trifásicas para garantizar el funcionamiento de los hospitales.

Lara indicó el 12 de agosto en la tarde que, por “instrucción del presidente y el vicepresidente, saldremos de las ciudades capitales e iremos directo a los municipios: iremos a Puerto Meluk, Unión Panamericana y los barrios del Quibdó”. Desde esos territorios que hacen parte de las subregiones de San Juan y el Baudó, se han reunido con más alcaldes de territorios afectados.

Tras terminar la fase de búsqueda y rescate en el Chocó, donde ya no hay personas bajo los escombros. La siguiente fase será la de atención para las personas que perdieron su hogar; por ello habilitarán un segundo albergue en Quibdó para atender a las personas que perdieron sus viviendas y buscarán crear cinco nuevos albergues en otros municipios. A su vez, buscarán traer combustibles para las plantas eléctricas para los territorios del San Juan, especialmente para alimentar la red hospitalaria.

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