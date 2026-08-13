Abelardo de la Espriella se reunió por primera vez con la fiscal general Luz Adriana Camargo

Al encuentro asistieron también el ministro de Justicia y el vicefiscal general. Foto: Twitter

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella; y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunieron por primera vez en la tarde de este jueves 13 de agosto. En el encuentro de alto nivel estuvieron acompañados por el ministro de Justicia, Iván Cancino; y el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero.

El encuentro fue anunciado por el jefe de Estado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en la que publicó una foto de los cuatro asistentes. Además, aseguró que se trató de una reunión “fructífera”.

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Además, aseguró que “este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad”. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá.

Hasta donde se sabe, la reunión fue solamente de carácter protocolario, por lo que solamente estuvieron el jefe de Estado, la fiscal general y sus dos representantes. No se habría abordado ningún caso en particular a profundidad.

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El único encuentro que había tenido el ente investigador con el equipo de De la Espriella fue el pasado 29 de julio, antes de las posesión presidencial. En esa ocasión, se reunieron el ministro Iván Cancino, la fiscal Camargo, el vicefiscal Gilberto Guerrero, la delegada para la seguridad territorial, Deisy Jaramillo, y el director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez.

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Según dijo en ese momento la propia Fiscalía, “se analizaron asuntos estratégicos para el fortalecimiento del sistema de justicia y se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía”.

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