Este es el historial de polémicas de Jota Pe Hernández en el Congreso

Las polémicas y agresiones del senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) se han vuelto recurrentes en el Congreso, que incluso ha analizado sus casos en la Comisión de Ética para determinar posibles sanciones. Gritos, agresiones físicas y malos comentarios han estado presentes en sus controversias contra legisladores, ministros, influenciadores y líderes del oficialismo.

El caso más reciente se dio este miércoles en el edificio nuevo del Congreso, donde Hernández terminó empujando y gritando al representante indígena del Pacto Histórico Ermes Pete por la presencia de varias agrupaciones indígenas víctimas de la masacre de Caloto. El senador verde llamó a los presentes “indígenas prepago”.

Lamento que la política se haya reducido a los gritos y al matoneo. Lo vivió en su momento @PizarroMariaJo y hoy lo enfrenta el Representante @PeteErmes. Toda mi solidaridad con él. La política debe ser el espacio del debate de ideas y del respeto, no de la agresión personal.… pic.twitter.com/ArrtbmJZ4P — Gabo Becerra 🏛️ (@BecerraGabo) August 27, 2025

Veinte días antes, Jota Pe protagonizó otra pelea en el Congreso luego de que el periodista e influenciador progresista Hernán Muriel lo cuestionara por cambiar de postura política tras el triunfo electoral del presidente Gustavo Petro en las urnas. La Policía tuvo que intervenir para frenar la polémica en la que nuevamente Hernández utilizó el término prepago.

En noviembre del año pasado, Jota Pe también se molestó fuertemente en medio de un debate de control político que le estaba realizando a la entonces ministra de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez, y entonces directora del Dapre, Laura Sarabia.

El congresista quería grabar a las dos funcionarias mientras él les hablaba y exponía sus críticas al ministerio de la Igualdad por su baja ejecución y la supuesta duplicidad de funciones con otras entidades, hecho que fue reprochado por varios miembros del Pacto Histórico, recordando que anteriormente hostigó a la senadora María José Pizarro, caso que llegó hasta la Comisión de Ética.

Lo que ocurrió hoy en el Senado es muestra del hostigamiento, la violencia simbólica, de género y racial contra la Ministra @FranciaMarquezM por parte del Senador @JotaPeHernandez.



El Senador buscó realizar su intervención poniendo una cámara a menos de 1 metro de las citadas… pic.twitter.com/QAbfF87hpy — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) November 13, 2024

También en 2024, la vicepresidenta Márquez presentó una denuncia por calumnia en contra de Hernández tras haberla acusado de tener parte en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, la senadora Pizarro solicitó medidas de protección para que Hernández se abstenga de acercársele, grabarla o difundir sus mensajes en los que “se humille, insulte o atente” luego de los gritos que le lanzó en marzo de 2024 en medio de una sesión en la plenaria del Senado tras haber defendido al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, de este mismo tipo de actos.

Casi levantan la sesión en la plenaria del Senado, donde se desarrolla el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, por los gritos del senador JP Hernández contra Iván Velásquez.



El presidente del Congreso, Iván Name, y el Pacto Histórico pidieron respeto. pic.twitter.com/1U26zjVgUI — Laura Catalina Peralta (@LauraPeraltaG) March 13, 2024

