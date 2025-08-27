Pasaportes: Cancillería firmó nuevo contrato con Thomas Greg por $161.000 millones

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Cancillería firmó una nueva urgencia manifiesta por $161.000 millones con la empresa Thomas Greg & Sons para que esta continúe elaborando los pasaportes de los colombianos hasta abril del próximo año, cuando asumirían funciones el gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional.

Luego de negociaciones, diálogos y revisiones, el gobierno del presidente Gustavo Petro le entregó un nuevo contrato a la firma Thomas Greg para evitar interrupciones en la expedición de las libretas.

La urgencia manifiesta era el único camino seguro para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los connacionales, pues el actual contrato culmina este 31 de agosto y la búsqueda de un nuevo esquema se hizo muy tarde, a pesar de las órdenes y peticiones de Petro a sus funcionarios.

En medio de las dudas y el malestar que siente el jefe de Estado con Thomas Greg, la empresa seguirá a la cabeza de este proceso por ocho meses más, exactamente hasta el 30 de abril de 2026.

A partir de mayo, la tarea quedará bajo la responsabilidad del gobierno de Portugal, que además de elaborar los pasaportes, le transferirá tecnología a la Imprenta Nacional de Colombia para que diez años más tarde sea esta entidad la que se encargue en su totalidad.

Thomas tendrá como labores: “suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La participación de Thomas Greg bajo este gobierno ha generado fuertes choques entre el presidente Petro y sus funcionarios, al nivel de que costó “la cabeza” de tres cancilleres: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, quien señaló que la urgencia manifiesta fue una “responsable decisión”. “El tiempo siempre pone todo en su lugar”, agregó.

