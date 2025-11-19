Juan Guillermo Zuluaga renunció a su aspiración a la Presidencia: “son demasiadas las opciones”

Exgobernador del Meta durante entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga anunció su retiro de la Fuerza de las Regiones y la postergación de su aspiración presidencial al argumentar una excesiva cantidad de candidatos por llegar a la Casa de Nariño. Su salida de esta coalición se produce en medio de rumores que le ubican con intenciones de llegar al Congreso en 2026.

A través de una carta difundida en sus redes personales, Zuluaga destacó el proceso que había avanzado con Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas e incluso, Héctor Olimpo Espinosa – quien también renunció días atrás - asegurando que “son demasiadas las opciones que se presentan ante la gente solicitando su apoyo”.

El exmandatario hizo énfasis en la existencia más de 100 candidaturas a la Presidencias entre los sectores que avanzan por recolección de firmas – y donde justamente estaba Zuluaga – y los procesos partidistas que ya suman cerca de 15 aspiraciones.

“El futuro de Colombia está en riesgo, y por eso doy el primer paso para abrir un camino de unidad. Declino y postergo mi aspiración presidencial e invito con respeto, a los demás precandidatos a hacer un examen de conciencia y escoger lo mejor para el país”, manifestó en su comunicado.

Es hora de definiciones y yo no tengo miedo de tomarlas.



El futuro de Colombia está en riesgo, y por eso doy el primer paso para abrir un camino de unidad. Declino y postergo mi aspiración presidencial e invito con respeto, a los demás precandidatos a hacer un examen de… pic.twitter.com/zmBJGXBdih — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 19, 2025

Zuluaga agregó que “los egos y vanidades no pueden estar por encima del interés nacional”, hecho por el que deja atrás sus intenciones de llegar a la Casa de Nariño, al menos hasta 2026. En todo este escenario, el exgobernador ya había avanzado con la recolección de firmas para entregar de forma conjunta con Cárdenas y Gaviria. Es más, según señaló a El Espectador, estaba próximo a llegar al millón de firmas.

En este sentido, la Fuerza de las Regiones pierde a otro integrante, luego de los conflictos internos que surgieron con Héctor Olimpo y quedará solamente con las candidaturas del exalcalde Cárdenas y el exgobernador Gaviria. Los dos candidatos tendrán ahora que evaluar alternativas para definir cuál será el representante del movimiento en las coaliciones de centroderecha, con los que han coqueteado en los últimos meses.

Vea aquí la carta completa

¿Qué hay detrás de esta salida?

La salida de Zuluaga se produce en un escenario de tensiones que han salido a la luz dentro de la centroderecha. Además de los procesos divisorios que se han evidenciado en los partidos Conservador y Centro Democrático, la Fuerza de las Regiones también había presentado conflictos internos que incluso se evidenciaron con la salida de Olimpo Espinosa de la contienda el pasado viernes. Aunque su caso no es claro sobre si se dio por voluntad propia o por decisión de los otros candidatos, lo cierto es que mostró las primeras fracturas en este sector.

Asimismo, versiones apuntan a que la salida de Zuluaga se sustenta en nuevos objetivos que estarían alineados en llegar al Congreso. De hecho, desde el Centro Democrático se confirmó que Zuluaga recibió una invitación para hacer parte de la lista de este partido en 2026, algo que el exgobernador estaría meditando y a lo que daría respuesta en los próximos días.

