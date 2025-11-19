Conservadores trazan línea electoral sin la presencia de Efraín Cepeda: así fue la reunión

Excontralor Felipe Córdoba agita elección de candidato del Partido Conservador. Foto: Archivo Particular

La dirección nacional del partido Conservador desarrolló una segunda reunión en clave electoral con la que sentaron algunas bases de lo que será la elección de su candidato único a la Presidencia para 2026. La principal novedad fue la no presencia del expresidente de Senado Efraín Cepeda, quien tiene en firme su aspiración por llegar a la Casa de Nariño.

El encuentro se realizó en la noche del martes en la casa de la senadora Nadia Blel, quien lideró la reunión. Blel, citó a quienes hasta la fecha han expresado su intención de adelantar una candidatura presidencial con el aval de este partido, lista en la que se encuentran: Efraín Cepeda, la representante Juana Carolina Londoño, el exministro Rubén Darío Lizarralde y el coronel (r) Carlos Velásquez. Cepeda, sin embargo, no acudió a la cita.

Por otro lado, quien sí asistió fue el excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien ha sido objeto de controversia en la colectividad luego de que un sector importante del directorio nacional - cerca de 12 personas - respaldara su ingreso al partido para que sea este quien represente los intereses del conservatismo en las elecciones presidenciales del próximo año.

Con cuatro de los cinco aspirantes presentes, los principales puntos a tratar en la agenda estaban la búsqueda de un mecanismo para la elección del candidato del partido. Aunque fueron varias las propuestas, la que mayor respaldo tuvo fue la elección através de una serie de foros regionales y que el candidato del partido sea electo en una Convención Nacional. No obstante, los pormenores de esa elección siguen sin ser definidos, según informaron fuentes de El Espectador.

En el encuentro se suscribió un principio de acuerdo, en el que también se detallaban algunas visitas a las regiones con mayor fortaleza del partido para que sean en estas donde los precandidatos expongan sus ideas a las bases. Los foros iniciarían en Bogotá, y se extendería durante el mes de diciembre para lograr al menos cinco encuentros regionales.

Y aunque esta propuesta se encuentra sujeta a cambios, es la que se encuentra más encaminada para su realización. Asismimo, en la reunión también se abordó la posible participación del candidato del partido en la consulta de marzo junto con otros sectores políticos como el partido Liberal, Centro Democrático, Conservador y numerosos aspirantes por firmas. De ello, según fuentes de este diario, se estipuló que sí habrá participación en esa alianza propuesta

