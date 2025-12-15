Abelardo de la Espriella suma respaldo de Juan Guillermo Zuluaga para su campaña presidencial

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga anunció el respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella bajo la consigna de la seguridad. El también exprecandidato se suma a Mauricio Gómez Amín, senador del partido Liberal, quien semanas atrás también se adhirió a este proceso por llegar a la Casa de Nariño.

Zuluaga aseguró que “hay una persona que recoge ese clamor de los ciudadanos hoy en Colombia, y se llama Abelardo de la Espriella”. El exmandatario resaltó el reconocimiento que ha ganado el abogado a nivel nacional, hecho que le posiciona, según la encuesta Invamer, como la segunda candidatura más fuerte para llegar a la Casa de Nariño.

“Nuestro país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se tomaron el territorio nacional, bajo el amparo del actual Gobierno. Esa amenaza es una realidad y hoy tienen candidato con el rótulo de las Farc y toda esa caterva de criminales que tanto daño han hecho”, señaló en su comunicado.

El respaldo de Zuluaga, sin embargo, genera controversia en la coalición de la Fuerza de las Regiones, donde Aníbal Gaviria se convirtió en el candidato por esta agrupación, luego de los retiros de Héctor Olímpo Espinosa, Juan Carlos Cárdenas y el propio Zuluaga. De hecho, era una encuesta la que iba a definir el vencedor de este grupo, pero Cárdenas y Zuluaga se apartaron del proceso previo a que se hicieran públicos los resultados, aunque anunciaron que respaldarían la campaña de Gaviria.

He tomado una decisión con respecto a la campaña presidencial. Nuestro país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se tomaron el territorio nacional, bajo el amparo del actual Gobierno. Esa amenaza es una realidad y hoy tienen candidato con el… pic.twitter.com/m7yNodh3k5 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) December 15, 2025

Sin embargo, un mes después de declinar su candidatura y tras coquetear con varios partidos para integrar alguna lista al Senado, incluido el Centro Democrático, Zuluaga integrará la campaña de De La Espriella, quien ya sumó a su fuerzas previamente al senador Mauricio Gómez Amín del partido Liberal, quien bajo la misma consigna de seguridad y resaltando en que no puntuaba en las encuestas, también declinó su candidatura.

En su comunicación, Zuluaga también puntualizó que fueron varios los diálogos que sostuvo con otros precandidatos previo a tomar esta decisión. No obstante, la fortaleza que tiene De La Espriella en el departamento del Meta, y el reconocimiento del exgobernador en la misma región, fueron puntos que decantaron la balanza para llegar a esta campaña.

Este respaldo fue celebrado por De La Espriella, quien desde su redes resaltó que “la unidad para salvar la Patria es una realidad". De su parte, el senador Gómez Amín aseguró que esta decisión permite “reconstruir a Colombia desde las regiones”.

