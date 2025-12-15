Daniel Quintero vuelve a la carrera presidencial, ahora con aval de partido indígena

Daniel Quintero recibió aval del partido AICO. Foto: Óscar Pérez

Tras el revés que recibió en la Registraduría para inscribir un comité recolector de firmas, Daniel Quintero buscó en varios partidos con personería jurídica un aval para ser candidato presidencial. Después de varias gestiones y de un puente que le habría ayudado a tender Roy Barreras (La Fuerza), el exalcalde de Medellín anunció este lunes que consiguió el aval de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

La misma colectividad informó que, tras una reunión de mayores y el análisis de las instancias internas de deliberación, se decidió de manera unánime otorgar el aval presidencial a Daniel Quintero. Actualmente, el partido AICO tiene representación en el Senado con Richard Fuelantala.

“Quiero darle las gracias a las autoridades indígenas. Mientras el uribismo y Abelardo de la Espriella han hecho de todo para sacarme del camino a la Presidencia, mientras las élites corruptas nos gritan fuera indiamenta, son las autoridades indígenas las que me abren las puertas a la democracia. Vamos a estar a la altura de esta confianza que hoy me dan”, aseguró Quintero.

La pieza clave para destrabar la candidatura de Quintero habría sido Roy Barreras, precandidato presidencial de La Fuerza. Barreras ha sido uno de los principales promotores del “frente amplio” de la izquierda y el progresismo, pues incluso se ha reunido en las últimas semanas con el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Con esta movida, Quintero busca seguir en la contienda y, precisamente, buscar su posible llegada a una coalición del oficialismo. Sin embargo, aún hay dudas sobre si podrá participar pese a tener aval de un partido. La razón de este interrogante es la misma que le impidió inscribirse por firmas, pues la Registraduría consideró que sí hizo parte de la consulta del Pacto de octubre que dejó como ganador a Iván Cepeda.

De acuerdo con la autoridad electoral, la participación de Quintero en dicha consulta generó obligaciones jurídicas con los partidos que respaldaron esa postulación. Aunque posteriormente manifestó públicamente su intención de retirarse, las colectividades no concluyeron el trámite de renuncia ante la Registraduría dentro de los tiempos establecidos.

“La renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle, por otra parte, se presentó en forma extemporánea. En efecto, fue presentada ante la Registraduría el día 15 de octubre de 2015, cuando el plazo señalado en el calendario electoral para la modificación de las inscripciones se venció el día 3 de octubre”, argumentó la Registraduría.

