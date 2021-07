Juan Luis Castro confirma que no volverá al Congreso en 2022

Juan Luis Castro ha tenido que cargar con el estigma de ser el hijo de Piedad Córdoba. Incluso, este ha llegado a señalar que miembros de la oposición lo sacaron en varias ocasiones de la foto por este hecho. A pesar de ello, ha logrado un paso por el Congreso importante, en el que su voz ha tomado relevancia en temas relacionados con la salud y la pandemia, pues es médico con especialización en salud pública.

Aunque ha sido reconocido por su trabajo en los temas de la salud, Juan Luis Castro confirmó que no volverá a aspirar al Congreso en 2022. El anuncio lo hizo a través de una carta dirigida a su madre. En esta expresó sus frustraciones ante los contantes ataques que ha tenido que soportar por ser el hijo de la exsenadora liberal, criticada por su cercanía con el régimen venezolano.

“Estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, expresó Juan Luis Castro en la misiva a su madre, y que hizo pública a través de sus redes sociales.

Puede ver: “Petro se está victimizando para debilitar las listas de la Alianza Verde”: Juan Luis Castro

En la misma carta, Castro marcó distancias con su madre frente algunos puntos y hasta habló de la “emancipación” de ella. El todavía senador de la Alianza Verde comentó que es imposible olvidar “los besos, los abrazos, la mano siempre dispuesta” de su madre, pero al mismo tiempo habló de expresar su propio carácter, intereses y forma de entender e interactuar con el mundo.

“Mis decisiones como un adulto independiente sin duda en muchas ocasiones han seguido y continuarán siguiendo tu buen consejo, pero siempre serán mías”, expresó Castro, que dejó constancias de las diferencias que tiene con Piedad Córdoba.

“Has notado que tenemos posiciones diametralmente opuestas sobre cómo debería funcionar el mundo, percepciones diferentes sobre cómo hacer las cosas y en definitiva tenemos posiciones políticas bien distintas”, agregó en este punto, para luego concluir que es “prudente recordarte que mis asuntos los resuelvo yo”.

Puede ver: “Que dejen de quejarse de vetos los que ayer vetaron”: Piedad Córdoba

Juan Luis Castro fue una de las revelaciones de la Alianza Verde en el periodo 2018-2022. Durante la pandemia tomó una importante vocería al cuestionar algunas de las medidas expresadas por el gobierno de Iván Duque. Asimismo, intentó liderar iniciativas de reforma a la salud, que muchas veces no tuvieron el mismo despliegue que las apoyadas por el Ejecutivo.

En su paso por el Congreso hizo una mención constante del estigma que tuvo que cargar por su madre. Incluso lo hizo notorio en marzo pasado, cuando cuestionó al Pacto Histórico por victimizarse con supuestos vetos cuando en un principio le hicieron lo mismo. Ahora último, Castro había perdido un poco de relevancia en el debate político, tanto así que estuvo incapacitado para la sesión del 20 de julio, cuando los Verdes chocaron con otros sectores de la oposición por la segunda vicepresidencia del Senado.